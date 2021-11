Sms in uso alle associazioni, avviso pubblico a Pisa

La Giunta comunale di Pisa ha approvato la concessione in uso dei locali del Centro espositivo San Michele degli Scalzi (SMS), alle Piagge, riservata alle associazioni culturali pisane. Sono infatti stati individuati dodici vani del Centro espositivo per essere messi a disposizioni di chi ne farà richiesta tramite procedura ad evidenza pubblica per la durata di due anni, rinnovabili.

«Si tratta di un impegno preso con le associazioni e che adesso trova finalmente soluzione – dice l’assessore alla cultura, Pierpaolo Magnani -. Il centro SMS, anche per la sua conformazione architettonica, diventerà la casa della cultura cittadina, una sorta di “condominio” per quelle associazioni che cercano spazi anche per avere una sede legale, operativa o anche creativa. Adesso avranno a disposizione un luogo fisico e un’area condivisa, con spazi comuni, per svolgere le proprie attività., dalla grande sala al piano terra, alla chiostra interna, all’anfiteatro esterno. Entro il mese di dicembre convocherò tutte le associazioni cittadine per presentare il bando per fare le richieste. Con l’occasione sarà anche presentato il portale delle associazioni, anche questo un impegno preso e a presto sarà in rete al servizio delle attività culturali».

Considerato il carattere sperimentale della procedura individuata, al termine del periodo dei due anni, il Comune si riserva di valutare eventuali modifiche. Alle associazioni concessionarie verrà applicato un canone agevolato per gli spazi in uso.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa