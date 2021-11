Spedaletto, nell'ex emporio nasce una nuova farmacia

Michela Maglioni, Paola De Rosa, Marco Malavolti sono i giovani titolari della farmacia che ha aperto i battenti nella frazione di Spedaletto, nel comune di San Casciano in Val di Pesa. La nuova sede, situata lungo la strada principale che attraverso la località, nasce da un intervento di ristrutturazione complessiva dello spazio effettuato dall’équipe di farmacisti.

Un luogo, amato e frequentato dalla comunità, dove per 30 anni, dal 1960 al 1990, la famiglia Pestelli, proprietaria del fondo, ha condotto un emporio che accoglieva al suo interno un bar, un alimentari e punto vendita per la distribuzione dei primi quotidiani, giunti nel Chianti. Il taglio del nastro con il sindaco Roberto Ciappi, l’assessore alle Politiche sociali Elisabetta Masti, è stato caratterizzato dalla partecipazione di tante cittadine e cittadini ha reso omaggio all’apertura della farmacia che tra le novità propone l’orario continuato ed entro la metà di dicembre attiverà il servizio sanitario di test rapidi antigenici per il contenimento e il contrasto all’emergenza epidemiologica.

“E’ un importante investimento per il futuro della frazione, frutto della collaborazione tra i farmacisti e i proprietari dello spazio,– dichiara il sindaco Roberto Ciappi – siamo felici di poter supportare e accogliere questo servizio che dà una risposta concreta alle esigenze delle cittadine e dei cittadini residenti e che contribuirà a migliorare la qualità della vita di tutta la comunità”. I farmacisti hanno ottenuto l’assegnazione della sede farmaceutica dopo aver partecipato ad un concorso pubblico indetto dalla Regione Toscana.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa