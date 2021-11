A San Lorenzo si celebrano Niccolò Stenone e Leone X

Due appuntamenti di rilievo fissati per questa settimana in San Lorenzo: mercoledì e sabato si ricordano infatti due figure legate a filo doppio con la basilica fiorentina.

Nel quinto centenario della morte, la basilica di San Lorenzo e l’Opera Medicea Laurenziana celebrano la figura di Leone X, primo papa di casa Medici. La giornata di studi, fissata per mercoledì 1 dicembre, dedicata al rapporto di Leone X e della famiglia Medici con Firenze sarà ospitata dalla sala capitolare del complesso laurenziano e sarà animata dagli interventi di autorevoli studiosi: Vanna Arrighi (“Giovanni de’ Medici un papa del Rinascimento”), Nicoletta Baldini (“Qualche gentilezza di cose antiche. L’educazione del primo pontefice di casa Medici”), Lucia Lazzerini (“Teofilo Folengo, Leone X e le turbolenze religiose successive allo scisma luterano” ), Cristina Acidini (“Leone X, il tempo dei Medici e l’eternità”), Antonio Natali (“Il Ritratto di Leone X di Raffaello. Questioni d’assetto”). Monica Bietti (“Leone X committente in San Lorenzo”), Elisabetta Nardinocchi (“Donativi preziosi dei Medici per San Lorenzo”), Dora Liscia Bemporad (“Un pastorale per San Lorenzo”), Anna Rita Fantoni (“La biblioteca del Papa”). Previsti i saluti della direttrice dei Musei del Bargello Paola D’Agostino, di monsignor Marco Domenico Viola e del presidente dell’Opera Medicea Laurenziana Paolo Padoin. Alle 17.30 nella Basilica di San Lorenzo “Musica al tempo di Leone X”: introduzione ed esecuzione a cura del maestro Umberto Cerini. La giornata si chiuderà alle 18 alle 18 con la Messa dell’arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori.

Sabato 4 dicembre, sempre per iniziativa dell’Opera Medicea Laurenziana, sarà ricordato Niccolò Stenone, proclamato Beato nel 1988 dal Papa San Giovanni Paolo II come precursore del movimento ecumenico, sepolto proprio nella basilica di San Lorenzo.

La memoria liturgica del patrono dei geologi italiani sarà celebrata alle 18 dall’arcivescovo cardinal Giuseppe Betori, preceduta alle ore 16 dalla presentazione del volume “Scienza, filosofia e religione nell’opera di Niels Stensen” . Dopo i saluti di Riccardo Martelli, presidente dell’Ordine dei Geologi, interverranno Francisco Javier Insa Gomez e Maria Angeles Vitoria. Alle 17.15 seguirà la consegna delle medaglie stenoniane a benemeriti della Cultura e della Scienza. Proprio a Stenone è dedicata una sezione della Mostra della Specola “Natura exibita Natura collecta” attualmente ospitata nel salone di Donatello del complesso mediceo.