Abc, sorti alterne per le formazioni cadette

Il Gialloblu Castelfiorentino batte la Pallacanestro Liberi e Forti 78-47 e mantiene l’imbattibilità.

Altro giro, altra corsa e altra vittoria per il Gialloblu Castelfiorentino che al PalaBetti ha battuto la Pallacanestro Liberi e Forti 78-47 portando a casa la quinta vittoria consecutiva e mantenendo vetta e imbattibilità.

Contro il fanalino di coda, con i fiorentini ancora in cerca del primo acuto stagionale, il Gialloblu non è caduto nell’errore di prendere sottogamba la sfida e, dopo il primo quarto punto a punto (18-14 al 10′), ha preso il largo a partire dalla seconda frazione per poi allungare e amministrare fino al quarantesimo. Con Gronchi sugli scudi (20 realizzati), i ragazzi di coach Chiarugi sono infatti andati negli spogliatoi sul 37-23 e, al rientro, hanno toccato il +20 (58-38 al 30′). Un vantaggio che, nell’ultima frazione, la truppa castellana ha incrementato piazzando un break di 20-9 che è valso il +30 e il quinto acuto.

Prossimo impegno domenica 5 dicembre alle 18.30 sul parquet di Rignano sull’Arno.

GIALLOBLU CASTELFIORENTINO – PALL. LIBERI E FORTI 78-47

Parziali: 18-14, 37-23 (19-9), 58-38 (21-15), 78-47 (20-9)

Tabellino: Caggiano 4, Cavini 12, Turini 10, Buti 6, Zampacavallo 5, Gronchi 20, Castellacci 9, Talluri 4, Meoni 1, Pratelli 4, Giotti 3, Ciampolini. All. Chiarugi. Ass. Miranceli.

Arbitri: Contu di Pisa, Filippelli di Livorno.

Sul parquet della Pallacanestro Colle il Basket Castelfiorentino cade in volata 48-42.

Rinviata la prima vittoria esterna stagionale per i ragazzi del Basket Castelfiorentino che, nella seconda giornata del campionato di Prima Divisione, sono caduti sul parquet della Pallacanestro Colle per 48-42. Una gara in cui, a fare la differenza, è stata soprattutto la maggiore fisicità della squadra di casa, dopo quaranta minuti giocati sul punto a punto e con i gialloblu rimasti aggrappati fino agli ultimissimi giri di lancette.

Botta e risposta fin dall’avvio, con la formazione di coach Lazzeretti che ha chiuso avanti la prima frazione (11-12) ed è rimasta al passo dei locali anche nel secondo periodo, andando al riposo lungo sul 26-23. Al rientro in campo ancora grande equilibrio (35-34 al 30′) finchè i locali hanno dato lo strappo decisivo all’inizio della frazione finale, toccando il +10 al 35′. Il Basket Castelfiorentino, infatti, è tornato fino a -6 a 3’45” dalla sirena, quando il tiro che poteva riaprire la sfida non è entrato e a quel punto non c’è stato più niente da fare.

Prossimo impegno sabato 4 dicembre alle ore 21 al PalaBetti contro Monteroni.

PALL. COLLE – BASKET CASTELFIORENTINO 48-42

parziali: 11-12, 26-23 (15-11), 35-34 (9-11), 48-42 (13-8)

Tabellino: Medici 6, Bianchi 11, Barlabà 5, Frangioni 5, Capezzoli 8, Garosi 2, Innocenti 2, Gradella 3, Tinti, Miranceli. All. Lazzeretti.

Arbitro: Abdul di Grosseto.

Fonte: Abc Castelfiorentino