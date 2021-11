Accese le luci di Natale a Altopascio e frazioni

Accese le luci ad Altopascio, centro e frazioni. Da sabato scorso (27 novembre), infatti, tutto il paese è addobbato e acceso a festa per accogliere il periodo natalizio e calare ancora di più la comunità nell’atmosfera festosa e calda che accompagnerà i cittadini alla scoperta delle iniziative e dello shopping fino al 7 gennaio 2022. L’amministrazione comunale, insieme con i centri commerciali naturali di Altopascio e Spianate, i comitati passanti di Badia e Marginone e i cittadini tutti, ha infatti arricchito ulteriormente le luminarie paesane, con installazioni originali e uniche, biglietti da visita per il territorio. Un maestoso albero fa bella mostra di sé in piazza della Magione, nel cuore di Altopascio, i cipressi che delimitano la chiesa sono tutti illuminati e così anche il campanile, simbolo della cittadina del Tau. E ancora via Cavour, con le vetrine e i negozi che rendono ancora più vivo e più ricco il paese, piazza Tripoli, con l’albero, piazza delle fontane, che è diventata una piccola bomboniera luminosa, piazze Ricasoli, Garibaldi e Ospitalieri. Luci anche in via Francesca Romea, in via Marconi e in via Gavinana, ulivo della rotonda di viale Europa compreso. Non restano indietro le frazioni, Badia Pozzeveri, davanti alla chiesa, e Marginone, nel tratto compreso tra la chiesa e la scuola. E poi ancora Spianate, con via Mazzei, il corso principale, tutto illuminato. Novità per piazza San Michele, diventata per l’occasione un insolito prato fiorito: qui infatti, proprio davanti alla scuola elementare, fiori luminosi giganti accolgono i cittadini, tra una foto e una sosta.

Allestimenti e installazioni che completano l’offerta di iniziative proposte per il mese natalizio ad Altopascio: nel centro, infatti, ci sarà “Altopascio è Natale”, la classica rassegna di Natale e Befana che con iniziative, eventi e occasioni di incontro e di shopping, attraverserà il paese fino al 7 gennaio; a Spianate, invece, ecco “Natale con noi…a Spianate”, il primo calendario di iniziative natalizie pensato per la frazione più popolosa del comune di Altopascio. Programma completo sulla pagina Facebook del Comune di Altopascio e su www.ioscelgoaltopascio.it.

Fonte: Ufficio Stampa