Biancorosso Sesa cade in casa contro Valdera

Serata sfortunata per Il Biancorosso Sesa. La squadra di coach Valentino perde 51-57 contro Valdera, compagine che in passato aveva battuto anche squadre importanti del girone. Una serata nella quale le percentuali al tiro sono state particolarmente basse e nella quale ha pesato anche la differenza fisica con gli ospiti, bravi a chiudere l'area ed a far abbassare il ritmo ai giovani empolesi. I distacchi sono stati minimi in tutta la partita ed è solo nella seconda metà di gara che gli ospiti hanno trovato quel piccolo break che poi sono bravi a mantenere fino in fondo.

51-57

BIANCOROSSO SESA

Pinzani 8, Berti 7, Giannone 13, Menichetti, Cerchiaro 8, Berardi 4, Baccetti, Mazzoni 7, Cappelletti, Landi 2, Ghizzani 2. All. Valentino (ass. Mazzoni/Vercesi)

VALDERA

Rubini C. 20, Cionini, Doveri 13, Rubini M. 9, Gambini 3, Bicchierini, Cartacci 5, Fatticcioni, Lazzeri 6, Cedolini 1, All. Scocchiera

Parziali: 15-17, 25-24, 38-41, 51-57

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa