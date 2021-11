Ceccarelli al corteo dei lavoratori Fimer a Terranuova Bracciolini

"Questo pomeriggio ho voluto essere presente assieme ai sindaci del Valdarno alla manifestazione dei lavoratori della Fimer per esprimere la nostra vicinanza ai lavoratori, alle loro famiglie e a tutta la comunità del Valdarno coinvolta in questa crisi che, tra dipendenti e indotto, riguarda circa 800 lavoratori.

Queste le parole del Capogruppo Pd in Consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli a margine della manifestazione promossa dai lavoratori della Fimer e dai sindacati Fim-Fiom-Uilm a Terranuova Bracciolini (Ar) a cui ha preso parte questo pomeriggio.

"E’ strano che un’azienda impegnata in un settore in piena espansione si ritrovi a vivere difficoltà di queste dimensioni. Negli ultimi mesi, anche in Toscana, troppe volte abbiamo visto scaricare sui lavoratori il prezzo di scelte, dinamiche e crisi che non hanno niente a che vedere con il funzionamento di un’azienda. Sosteniamo la richiesta dei sindacati e delle istituzioni del territorio rivolta al Ministero dello sviluppo economico affinché venga aperto immediatamente un tavolo istituzionale che faccia chiarezza sulle ragioni che hanno portato all’attuale situazione e che individui una via di uscita costruttiva per l’azienda, i suoi lavoratori e per tutto il territorio".

Fonte: Ufficio Stampa