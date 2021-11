Censimento della popolazione a Cerreto Guidi, coinvolte 609 famiglie

Mancano poche settimane alla chiusura del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che quest’anno coinvolge un campione di 2 milioni e 472.400 famiglie in 4.531 Comuni sull’intero territorio nazionale.

Nel Comune di Cerreto Guidi sono stati estratti 301 indirizzi, che sono stati oggetto della cosiddetta “rilevazione areale”, in cui le famiglie ivi residenti hanno già provveduto a compilare il questionario (visto che il termine di scadenza finale era il 26 novembre), e n. 609 famiglie sono state estratte per la “rilevazione da lista”, ed avranno il termine massimo del prossimo 23 dicembre per la compilazione del questionario.

La compilazione del questionario (come chiarito nelle lettere dell’Istat, che ogni famiglia estratta ha ricevuto a casa) può essere fatta sia in autonomia (collegandosi on line da casa e seguendo le istruzioni Istat), sia attraverso una visita di un rilevatore comunale o attraverso l’assistenza dell’ufficio comunale preposto. Si ricorda, comunque, a tutte le famiglie che fanno parte del campione estratto nel territorio comunale di Cerreto Guidi, che il 13 dicembre è il termine ultimo per la compilazione autonoma del questionario on line da parte delle famiglie campione e che nei 10 giorni successivi sarà possibile compilarlo solo con la visita a casa del rilevatore comunale o attraverso l’ufficio comunale di Censimento.

Si invitano, quindi, tutte le famiglie che hanno ricevuto la lettera da Istat e che non hanno ancora provveduto alla compilazione, a telefonare all’Ufficio comunale di Censimento (0571.906204 – 0571.906214) per informazioni o chiarimenti, per conoscere il nominativo del rilevatore assegnato alla famiglia per l'intervista e per prendere appuntamento per la compilazione del questionario con gli operatori comunali o in via autonoma online con un pc messo a disposizione presso l'ufficio di censimento.

Si ricorda che l'obbligo di risposta per questa rilevazione è sancito dall'art. 7 del d.lgs. n. 322/1989 e dal DPR 25 novembre 2020, che chi rifiuta la compilazione del questionario sarà soggetto a sanzioni amministrative e che tutte le risposte fornite sono protette dalla legge in materia di protezione dei dati personali (Reg. (UE) 2016/679, d.lgs.n. 196 del 30 giugno 2003 e d.lgs. n. 101/2018). Infatti, tutte le persone coinvolte nelle attività previste dal Censimento permanente sono tenute al rispetto del segreto d'ufficio di cui all'art. 8 del d.lgs. 322/1989 e al segreto statistico di cui all'art. 9 del medesimo decreto.

Per ricevere assistenza e chiarimenti durante la rilevazione è possibile:

- rivolgersi al Numero Verde gratuito 800.188.802. Il servizio è attivo tutti i giorni (sabato e domenica inclusi) dal 1°ottobre al 23 dicembre dalle ore 09:00 alle ore 21:00.

- scrivere alla casella di posta elettronica censimentipermanenti.popolazionelista@istat.it

- contattare il Comune di Cerreto Guidi ai numeri 0571906204 oppure 0571906214.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa