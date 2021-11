Sabato 4 dicembre sarà intitolato il Centro ascolto AIMA di Castelfiorentino (Associazione Italiana Malattia Alzheimer) alla memoria di Paola Alfaioli, scomparsa in quello stesso giorno di un anno fa in seguito alle complicanze del Covid 19. In quella occasione, sarà scoperta anche una Targa, e alla cerimonia – prevista alle ore 16.00 – interverrà il Sindaco, Alessio Falorni.

Paola Alfaioli, deceduta all’età di 70 anni, era molto conosciuta a Castelfiorentino. Una persona solare, impegnata nell’associazionismo e nel volontariato, che il Sindaco Falorni volle ricordare sul suo profilo “social” con parole davvero commoventi

"Una persona a me molto cara non ce l’ha fatta – aveva scritto il Sindaco all’epoca – complicanze del Covid l’hanno portata via. La telefonata con la sua famiglia, per porgere le mie condoglianze, è stata straziante. Stasera, ve lo confesso, sono piuttosto giù. È una di quelle sere nelle quali arriva tutta la pesantezza della settimana, e quella, nascosta in modo subdolo, ma non meno nociva, di questa situazione alienata ed alienante".

"Ho accolto con grande favore – ha aggiunto il Sindaco – che sia intitolata a Paola la sede AIMA di Castelfiorentino, un’occasione per rinnovare e preservare il buon ricordo che abbiamo di lei e ribadire la nostra vicinanza alla sua famiglia, a partire da quella nei confronti del marito Giampiero".

Paola da diversi anni si trovava ricoverata a Villa Serena, essendo affetta dal morbo di Alzheimer. Una patologia su cui il Covid 19 agisce come fattore aggravante, portando spesso al decesso della persona malata. Prima di raggiungere l’età della pensione, Paola Alfaioli aveva lavorato a lungo alla confezione Doreal, ed era considerata un punto di riferimento per tutti, compresi gli stessi fornitori dell’azienda

Alla cerimonia di intitolazione della sede e di scopertura della Targa sarà presente il marito, Giampiero Longaresi, anche lui impegnato nell’associazionismo.

Il Centro Ascolto AIMA di Castelfiorentino si trova presso la sede Auser, in Piazza Gramsci 17, ed è aperto tutti i mercoledì mattina, dalle 9.00 alle 12.00. E’ a disposizione di tutti i familiari che si trovano a dover affrontare il lungo calvario di un congiunto colpito da questa malattia, che porta a un’alterazione delle funzioni cognitive e comportamentali

Per ulteriori informazioni: aimaempoli@gmail.com

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa