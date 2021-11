Conegliano invincibile accelera nel finale contro Scandicci

76° vittoria consecutiva per Conegliano, e Savino Del Bene Scandicci che rimedia la terza sconfitta stagionale. Conegliano arriva a Scandicci forte della vittoria infrasettimanale in Champions League che ha stabilito il 75° successo consecutivo per le pantere, Scandicci dopo la vittoria in esterna di Perugia vuole continuare nel trend positivo.

SET 1

Savino Del Bene Scandicci che contro le pantere parte con Malinov palleggiatrice, Lippmann opposto, Pietrini e Natalia in banda, Alberti e Ana Beatriz centrali, libero Castillo.

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano che schiera Wolosz palleggiatrice, Egonu opposto, Courtney e Plummer schiacciatrici, centrali De Kruijf e Folie, De Gennaro libero.

In avvio di partita botta e risposta tra le due squadre fino al 2-2: Lippmann mette l'ace (3-2), De Krujif schiaccia (3-3), out l'appoggio di Ana Beatriz, buono invece l'affondo di Pietrini (4-4), il muro Savino Del Bene non va e Conegliano sbaglia il servizio (5-5). Le pantere provano ad allungare dopo il servizio a rete di Ana Beatriz e la schiacciata di Egonu (5-7), Lippmann non ci sta, Folie affonda per Conegliano, Conegliano che sbaglia però il servizio e Pietrini allora ristabilisce la parità dopo un lungo scambio (8-8). Parità che prosegue dopo il muro out di Lippmann e quello buono di Ana Beatriz (11-11), Plummer prova a riportare l'Imoco avanti (13-14) ma l'errore al servizio delle venete ed il muro out di Egonu portano avanti Scandicci (15-14). La Savino Del Bene ci crede, Lippmann schiaccia ed il muro di Conegliano è out (16-15), Egonu spara a rete il servizio (18-16) e l'appoggio di Natalia sopra il muro dell'Imoco vale il 19-16 per le padrone di casa: primo timeout Conegliano. In uscita la Savino Del Bene fa +4 (20-16), le pantere però riescono ad accorciare fino al -2 (20-18): primo timeout anche per la Savino Del Bene. Al rientro out il servizio di Conegliano e la schiacciata di Egonu (22-18), Antropova non riesce ad allungare, ma le venete sbagliano ancora in battuta e Natalia piazza il set point (24-21). Conegliano ci prova fino all'ultimo (24-22), ma è sempre Natalia che chiude il set a favore di Scandicci (25-23).

SET 2

Nel secondo set le pantere di coach Santarelli provano a partire forte e si portano sul 2-4 dopo il muro out di Pietrini, ma la numero 7 di Scandicci si rifà subito affondando per il -1, ed in seguito Ana Beatriz mura e ristabilisce la parità (4-4). Parità che dura fino al 7-7, quando Scandicci ingrana con Lippmann e Natalia, con la brasiliana che porta le padrone di casa sul 10-7: timeout Conegliano. In uscita Alberti in primo tempo porta Scandicci sull'11-8, e Lippmmann fa +3 per le ragazze di coach Barbolini (13-10). Le pantere però non si lasciano abbattere, Egonu ne mette due a referto (13-12) ed il recupero di Pietrini è out (13-13): timeout Savino Del Bene. Al rientro in campo Conegliano incide, Egonu schiaccia a ripetizione ed il muro di Scandicci non riesce a trattenere l'iniziativa di Plummer (16-18). Le padrone di casa sono però concentrate, e recuperano dopo il muro out di Conegliano su Lippmann (20-20). Il risultato rimane in equilibrio sino al 23-23, quando le venete piazzano il punto che vale il set: timeout Scandicci (23-24). In uscita out il recupero di De Gennaro, con Conegliano che riesce comunque a pareggiare i conti dopo l'invasione di Scandicci e la schiacciata di Egonu (24-26).

SET 3

Il set si apre con le venete che provano a scappare (3-5), Natalia prova a ricucire il gap, ma Conegliano si porta sul 4-7 dopo l'appoggio di Courtney sopra il muro di Scandicci: timeout Savino Del Bene. Le pantere allungano sul +4 dopo la schiacciata vincente di Courtney (6-10), Alberti con il monster block accorcia (7-10), ma Conegliano torna a condurre di 4 lunghezze dopo il muro out di Scandicci (7-11). La Savino Del Bene prova ancora a ricucire il divario, Pietrini con la schiacciatona fa -2 (10-12), Folie risponde per le rime (10-13), con la numero 7 delle pantere che affonda anche successivamente (11-14). Scandicci non demorde, recupera terreno e la schiacciata di Alberti vale il -1 (13-14), con la Savino Del Bene che in seguito riesce anche a pareggiare i conti dopo la schiacciata di Pietrini (15-15). Scandicci prova a portarsi avanti e ci riesce con Antropova (17-16), Conegliano ribalta però la situazione e le iniziative di Wolosz e Egonu valgono il 18-20: timeout per coach Barbolini. Al rientro le venete creano il distacco decisivo, Plummer schiaccia per il set point (19-24), Natalia non riesce a scavalcare correttamente il muro di Conegliano, ed il parziale termina così 19-25.

SET 4

Scandicci prova a partire in quarta, il servizio di Conegliano è out e la schiacciata di Egonu pure (4-1), le pantere riescono però a riportarsi sotto ed il muro di Folie ristabilisce il pari (5-5). De Kruijf piazza l'ace, Lubian pareggia di nuovo, Plummer schiaccia ed Antropova la segue (7-7), anche Egonu affonda mentre la schiacciata di Natalia è out: timeout Savino Del Bene (7-9). Conegliano non si ferma, ed anche al rientro in campo avanza per la sua strada: i muri vincenti portano le venete sul +3 (8-11). Scandicci prova a riportarsi a -2 con Antropova (10-12), ma le pantere trovano il muro vincente di Wolosz e quello out della Savino Del Bene (10-14). Courtney manda out il servizio, Scandicci però spedisce a rete a sua volta la battuta: 11-16 e timeout per coach Barbolini. Pausa che giova alla Savino Del Bene, che si riporta sotto dopo le schiacciate in ripetizione di Pietrini: timeout anche per coach Santarelli (14-16). Malinov al rientro fa -1 (15-16), Courtney riallunga con la schiacciata (17-19), ed Egonu mura su Natalia (17-20). Antropova schiaccia e Natalia con il monster block fa -2 (19-21), Courtney la mette giù, ma Alberti riporta a due lunghezze di distacco Scandicci (20-22). Conegliano è lanciata però, Egonu sgancia la bomba (20-23) ed in seguito piazza la schiacciata del match point (21-24). Il muro vincente delle venete, infine, decreta il 21-25 e la vittoria in quattro set delle pantere di coach Santarelli.

Le dichiarazioni di coach Massimo Barbolini: "Potevamo meritarci anche qualcosa in più! Penso che abbiamo giocato una buona partita e per due ore non abbiamo mai mollato. Abbiamo avuto solamente un momento di calo alla fine del terzo set, merito anche loro che hanno attaccato 3-4 battute importanti ed hanno fatto il break. Bisognerebbe giocare una volta a settimana con loro, perchè queste gare aiutano a crescere: perchè se sbagli, loro ti puniscono. È successo anche nel secondo set, quando abbiamo avuto 3 o 4 volte la palla per andare sul +1. Prendiamo comunque la nota positiva: abbiamo giocato, ci sono cose che dobbiamo migliorare molto, però se si gioca con questa mentalità e con questa capacità, penso che possiamo andare avanti e toglierci delle soddisfazioni.”

Savino Del Bene Scandicci - Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 1-3 (25-23, 24-26, 19-25, 21-25)

Savino Del Bene Scandicci: Angeloni n.e., Alberti 7, Ana Beatriz 2, Malinov 4, Napodano, Pietrini 14, Lubian 2, Natalia 18, Lippmann 7, Orthmann, Bartolini (L2) n.e., Antropova 8, Camera, Castillo (L1). All.: Barbolini M.

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano: Caravello (L2) n.e., Plummer 14, Courtney 13, Butigan n.e., De Kruijf 10, Folie 7, Omoruyi n.e., De Gennaro (L1), Vuchkova n.e., Frosini, Gennari 1, Wolosz 2, Sylla, Egonu 28. All.: Santarelli D.

Arbitri: Caretti S. - Carcione V.

Durata: 2h 8' (30', 30', 26', 30')

Attacco: 46% - 47%

Ricezione Pos. (Prf.): 62% - 65% (46% - 58%)

Muri: 4-7

Ace: 2-2

MVP: Paola Egonu

Fonte: Savino Del Bene Volley