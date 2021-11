Muro di 156 metri in zona di vincolo paesaggistico, denunciati in 2

I Carabinieri Forestali di Rufina assieme alla Polizia municipale sono giunti a Pontassieve per accertare la realizzazione di un muro di recinzione in cemento armato di lunghezza di circa 156 metri, di altezza media di due metri e larghezza di mezzo metro, a servizio di una casa colonica.

Tali opere risultavano compiute da documentazione in assenza del permesso di costruire ed in area sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico.

I militari hanno dunque denunciato il proprietario dell’immobile e il comodatario all’AG per violazione della normativa edilizia e del Codice del Paesaggio, in quanto non erano stati richiesti i titoli abilitativi per erigere l’opera.