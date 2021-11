A Fucecchio il dottor Benvenuti lascia gli ambulatori, come cambiare medico di famiglia

Dalla prossimo 1 dicembre il dottore Diego Benvenuti, medico di famiglia nel Comune di Fucecchio, termina la propria attività ambulatoriale e domiciliare.

Gli assistiti attualmente in carico a Benvenuti dovranno quindi provvedere ad effettuare la scelta di un nuovo medico tra quelli disponibili nell’ambito territoriale di residenza. A tali medici la Regione Toscana, con procedura d’urgenza, ha autorizzato l’aumento temporaneo del massimale di scelta (fino a 1800) fino alla nomina di un nuovo medico titolare.

E’ possibile effettuare la scelta anche da casa tramite da Pc, tablet e smartphone consultando il portale Open Toscana (https://open.toscana.it/servizi) ed accedendo con tessera sanitaria attiva o con SPID, oppure utilizzando l'APP Toscana Salute.

In alternativa “il cambio medico” può essere effettuato inviando il modulo di richiesta (scaricabile dal sito uslcentro.toscana.it, seguendo il percorso Home/Cambio e scelta medico di famiglia o del pediatra) compilato e corredato di copia di documento di identità valido all'indirizzo mail: anagrafesanitaria.empoli@uslcentro.toscana.it.

La scelta del medico si può fare anche recandosi anche al distretto di riferimento oppure tramite i Totem PuntoSI disponibili nel territorio con tessera sanitaria attivata.

L'elenco dei PuntoSi è consultabile a questo sito

L'Azienda sanitaria invita i cittadini ad utilizzare i sistemi on line messi a disposizione sia per andare incontro alle esigenze dei cittadini sia in questo particolare periodo di emergenza sanitaria al fine di evitare la presenza agli sportelli.

Fonte: Asl Toscana Centro