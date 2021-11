Gran vittoria della Timenet Empoli contro Buggiano

Magistrale performance della Timenet Empoli Pallavolo che ieri sera al PalAramini di Empoli è riuscita a dominare la partita contro AM Flora Buggiano imponendosi con uno schiacciante 3-0 e giocando il suo incontro più bello da inizio Campionato. Le ragazze di coach Marco Dani, scese in campo con grinta e voglia di vincere da vendere, si sono aggiudicate i primi due set senza consentire alle avversarie di fare il loro gioco per poi prevalere nel combattutissimo terzo set con un finale al cardiopalma. Il riscatto della Timenet è completo.

“Con loro avevamo un conto in sospeso considerando che molte delle mie attuali compagne erano con me nella serie C battuta la passata stagione proprio da Buggiano alla semifinale del play off – spiega emozionato il capitano e libero della Timenet, Laura Genova – Non potevamo permettere che vincessero in casa nostra. Noi siamo questa squadra, c’è voluto del tempo ma alla fine siamo uscite per quelle che siamo, dando il massimo. E’ stata una partita faticosa, non ci hanno regalato niente e nonostante la stanchezza la nostra voglia di vincere è stata travolgente, abbiamo tirato fuori le unghie e ce la siamo presa 3-0 come volevamo. Ci siamo riscattate e riprese anche dalla sconfitta della scorsa settimana. Ora ci godiamo questa vittoria che ci porta una gioia immensa, armonia e felicità. Ogni partita è uno scontro diretto e dovremo affrontare la prossima con la stessa grinta con cui abbiamo giocato questo derby”.

Le giallonere non hanno iniziato l’incontro nel migliore dei modi ma sono state brave a recuperare progressivamente lo svantaggio un punto dietro l’altro arrivando, dopo un richiamo all’ordine di coach Dani, al 10-12. Poco dopo, l’ace che marca il sorpasso del 13-12 e la presa del comando da parte della Timenet che non lo molla più. Le pistoiesi tentano un’ultima disperata rimonta al set point del 24-17 ma le lunghezze da colmare sono troppe e finiscono per cedere 25-20.

Nel secondo set l’incontro si accende con le pistoiesi di nuovo in vantaggio iniziale che stavolta però si trovano a fronteggiare una Timenet più compatta, tanto da raggiungerle a quota 4 punti e poi superarle 7-5 costringendo coach Alessandro Puccini a chiedere subito il break. La pausa funziona e l’AM Flora riesce a portarsi ancora al timone, grazie anche a qualche concessione giallonera, fino al 13-15. Le padrone di casa con tenacia ristabiliscono la parità a quota 16 punti, prendono il comando e poi, dopo l’insidioso 22 pari, vanno all’assalto nel finale guadagnando la vittoria 25-22.

Il terzo set è uno spettacolo che manda i tifosi sugli spalti in delirio. Dopo l’iniziale equilibrio, infatti, le giallonere guadagnano terreno e si portano sul 10-8 per poi essere riprese a quota 14 e poi 17 punti. Buggiano passa di nuovo in testa e coach Dani ferma il gioco sul 18-20. L’incoraggiamento rinvigorisce le sue ragazze che tallonano le avversarie dando vita a lunghissimi scambi fino al 23 pari. Approfittando del nervosismo crescente nella metà campo avversaria, la Timenet mantiene la giusta concentrazione riconquistandosi i set point per poi gettare il cuore oltre l’ostacolo e trionfare 28-26.

Guadagnando 3 preziosi punti, la Timenet si porta così alla sesta posizione in classifica provvisoria con 12 punti e si prepara al prossimo incontro in trasferta, sabato 4 dicembre alle ore 18.00 dove al PalaBologna di Sarzana sfideranno l’ASD Lunezia Volley, nona in graduatoria a quota 9 punti.

TABELLINO

PARZIALI : 25-20; 25-22; 28-26.

ARBITRI: Andrea Gardenghi e Luigi Fedele.

TIMENET EMPOLI: Genova (L), Liguori (10), Forconi (5), Mancuso (5), Scardigli (22), Donati (12), Meini (1), Giubbolini, Marocchini, Guidi (n.e.),Masoni (n.e.).

AM FLORA BUGGIANO: Becucci (8), Bettaccini (11), Frediani (3), Grosso (4), Goretti (2), Mostardini (L), Falseni (7), Fenili (10), Paperini (n.e.), Iacopini (n.e.), Del Rosso (L), n.e.),Maccioni (n.e.).

FORMAZIONI:

STARTING SIX TIMENET EMPOLI: Genova (L e capitano), Forconi, Mancuso, Scardigli, Donati, Meini, Giubbolini.

STARTING AM FLORA BUGGIANO:, Falseni (capitano), Becucci Goretti, Fenili, Grosso, Bettaccini, Mostardini (L)

Fonte: Timenet Pallavolo Empoli - Ufficio Stampa