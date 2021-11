Ritorna la vetrina del lavoro dell'agenzia Synergie Italia - filiale di Empoli, in esclusiva su gonews.it.

Per candidarsi alle nostre offerte basta iscriversi sul sito www.synergie-italia.it oppure chiamare allo 0571/711499 o inviare una mail all’indirizzo empoli1@synergie-italia.it

ADD. RIFINITURA CALZATURE

La risorsa si occuperà di seguire le attività di rifinitura finale del prodotto (pulizia scarpa, bruciatura fili e controllo qualità). Si richiede esperienza nel ruolo, precisione e buona manualità.

Luogo di lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/add_rifinitura_calzature_95802/it/

ADD. MANOVIA DI MONTAGGIO CON ESPERIENZA

La risorsa dovrà occuparsi di mansioni legate alla manovia di montaggio quali assemblaggio, finissaggio e controllo qualità. La risorsa ideale deve aver maturato esperienza pregressa nella mansione e si rende disponibile da subito.

Luogo di lavoro: Empoli

Link:https://synergie.intervieweb.it/jobs/add_manovia_di_montaggio_con_esperienza_95796/it/

MONTATORE MOBILI

La risorsa si occuperà del montaggio dei mobili da effettuare al domicilio dei clienti. La risorsa deve aver maturato esperienza anche breve nella mansione e avere ottima manualità.

Luogo di Lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/montatore_mobili_95236/it/

IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O PART TIME

La risorsa si occuperà di pratiche amministrative in affiancamento al responsabile amministrativo aziendale. Si occuperà di contabilità semplice e prima nota. Il candidato ideale ha maturato esperienza in ruoli amministrativi e contabili. Preferibile diploma di Laurea in Economia e Commercio.

Luogo di Lavoro: Empoli

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/impiegatao_amministrativao_part_time_93596/it/

HR GENERALIST IN STAGE

La risorsa, affiancata dal tutor ed inserita in un team composto da 3 persone, si occuperà di accoglienza candidati e primi colloquio conoscitivi; supporto nelle tenuta dell'intero processo di selezione, dalla presa della Job Description alla presentazione della short list di candidati ai clienti; attività di scouting, attività di screening e tenuta colloqui (telefonici ed individuali); supporto nello svolgimento di attività inerenti la sfera delle politiche attive, come iscrizione dei candidati a Garanzia Giovani, tenuta relazioni con i centri per l'impiego, gestione bandi regionali;

Il/la candidato/a ideale presentano i seguenti requisiti:

laurea e/o diploma in materie giuridiche, economiche o umanistiche e/o titoli equipollenti;

predisposizione per il lavoro in team, buone competenze di problem solving, di gestione delle priorità e capacità organizzative;

buone doti relazionali/comunicative e predisposizione per lavori a contatto con il pubblico;

disponibilità a periodo di stage iniziale; Completano il profilo spiccata passione per il variegato mondo HR e le Politiche Attive del lavoro.

Luogo di lavoro: Certaldo

Link: https://www.synergie-italia.it/candidato/offerte-di-lavoro/69545-hr_generalist__stage_risorse_umane_95783

PERITI ELETTROTECNICI E MECCANICI

Le risorse, inserite nel reparto di produzione, si occuperanno contemporaneamente delle mansioni legate all'assemblaggio dei forni e alla loro manutenzione.

Requisito fondamentale è rappresentato dall'aver conseguito un diploma in elettrotecnica o meccanica. Completano il profilo la predisposizione al lavoro manuale ed essere disponibili da subito.

Luogo di lavoro: Circondario empolese-valdelsa

Link: https://synergie.intervieweb.it/jobs/periti_elettrotecnici_e_meccanici_92146/it/

