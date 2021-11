Coronavirus, a Viareggio mascherina obbligatoria all'aperto

A Viareggio è obbligatoria la mascherina all'aperto. Il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha firmato l'ordinanza e, nonostante i bassi contagi da Coronavirus in Versilia, ha voluto giocare d'anticipo. L'obbligo durerà per tutte le Feste e rimarrà in vigore fino al 6 gennaio 2022, l'Epifania.

La restrizione - da zona gialla, ma in zona bianca - serve anche per evitare il peggio, ora che in Italia si è affacciata la variante Omicron. Durante le Feste a Viareggio, in Passeggiata e non solo, ci saranno più affollamenti e Del Ghingaro ha voluto tutelarsi.

"Questo virus mutante non riusciamo a togliercelo di torno. Per evitare ulteriori complicazioni ho deciso di rendere obbligatorio l'uso della mascherina anche all'esterno, durante il periodo delle feste, perché è inevitabile che ci saranno più affollamenti in città e nei luoghi dello shopping. Molti di noi già usavano la protezione, è bene farlo tutti, per cercare di contrastare il contagio. Questo potrà creare disagio a qualcuno, ma mi preoccupo per la salute di tutti e, dopo averci riflettuto, penso che questa sia la scelta giusta" ha scritto Del Ghingaro su Facebook.