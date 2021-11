Mauro Guerrini nominato socio d'onore dall'Associazione italiana biblioteche

Arriva un altro, prestigioso riconoscimento per il professor Mauro Guerrini. Nel corso dell'Assemblea generale degli associati dell'Associazione italiana biblioteche (AIB), è stato nominato socio d'onore con la seguente motivazione: "Per il contributo determinante all’affermazione e al rafforzamento della presenza italiana nell’International Federation of Library Association (IFLA) e per le numerose iniziative di elevato valore culturale orientate al confronto e alla collaborazione internazionale dei bibliotecari italiani”.

Il professore empolese, che è stato presidente di AIB dal 2005 al 2011 e presidente del Comitato italiano di IFLA dal 2007 al 2009, ha avuto così un ennesimo riconoscimento a livello internazionale, una bella soddisfazione non solo per lui ma anche per il mondo culturale empolese.