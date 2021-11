Morte parà a Pisa, 2 rinvii a giudizio e 3 assoluzioni

Per il caso della morte del paracadutista della Folgore a Pisa Emanuele Scieri, avvenuta il 13 agosto 1999, l'udienza preliminare del processo ha portato a tre assoluzioni e due rinvii a giudizio.

Il gup ha disposto il non luogo a procedere per il sottufficiale dell'esercito Andrea Antico accusato di omicidio volontario aggravato, per non avere commesso il fatto, e per gli ex ufficiali della Folgore, Enrico Celentano e Salvatore Romondia, perché il fatto non sussiste.

I rinviati a giudizio sono due ex caporali: Alessandro Panella e Luigi Zabara. Il processo inizierà ad aprile.