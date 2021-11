Nasce a Montelupo il Club del Libro Luis Sepulveda

Mercoledì alle ore 21,30, presso il Circolo Arci Il Progresso di Montelupo Fiorentino, verrà inaugurato il Club del Libro Luis Sepulveda, intitolato all'illustre scrittore cileno prematuramente e recentemente scomparso a causa del Covid.

Tutto parte da un Idea di Aurelio Granchietti che insieme a Giovanni Vanni, hanno pensato alla nascita di questo gruppo di Lettura e ora si propongono come coordinatori.

"Con Questo progetto, vogliamo aggregare persone, donne e uomini che fino ad oggi sono stati attratti dalla lettura di un libro. Da Mercoledì potranno commentare la lettura dei testi e condividere con altri un pensiero o un emozione".

Si ringrazia Andrea Verdi per la parte grafica, un Artista che ha avuto il pregio di trasformare in disegno la nostra voglia di far nascere il Club del Libro.

Per l'ingresso sarà richiesto di esibire Il GREEN PASS.

Fonte: Ufficio Stampa