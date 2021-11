Monopattini, a Firenze scatta l'obbligo del casco

Da mercoledì 1° dicembre entra in vigore l’ordinanza dirigenziale che prevede l’obbligo del casco per i conducenti dei monopattini indipendentemente dall’età. Il provvedimento dirigenziale estende l’obbligatorietà, già prevista dalla normativa per i conducenti di età compresa tra 14 e 18 anni, anche ai maggiorenni.

Nell’occasione si ricordano le altre regole per l’utilizzo dei monopattini elettrici: velocità massima 20 chilometri all’ora (6 chilometri all’ora nelle aree pedonali); divieto di sosta e di transito sui marciapiedi; divieto di circolare contromano, salvo nelle strade con doppio senso ciclabile; divieto di trasportare un passeggero, oggetti o animali. Inoltre da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, e anche di giorno qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini elettrici possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi. Nello stesso ambito temporale l’utilizzatore del monopattino deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa