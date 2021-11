Ponte sull'Elsa a Certaldo, nota congiunta del Centrodestra: "Preoccupati"

In una nota congiunta la consigliera della Città Metropolitana di Firenze del gruppo Centrodestra per il cambiamento Cecilia Cappelletti, il Consigliere della Provincia di Siena del gruppo Insieme per il cambiamento Davide Dore ed il Capogruppo della Lega nel Consiglio Comunale di Certaldo Damiano Baldini, scrivono di apprendere "dai rispettivi Enti, che la Città Metropolitana di Firenze consegnerà a breve un'analisi strutturale e sismica per il progetto di allargamento e consolidamento del ponte sul fiume Elsa".

Probabilmente "è un caso, ma da quando abbiamo interrogato in merito allo stato di salute del ponte, la Città Metropolitana di Firenze, la Provincia di Siena ed il Comune di Certaldo sono corsi ai ripari emettendo Ordinanze di divieto di transito ai mezzi pesanti larghi più di 2 metri e 30 centimetri".

"Riteniamo quelle Ordinanze solo specchietti per le allodole, per tamponare una situazione ben più complessa che necessita di interventi nel breve periodo. Tant’è che non abbiamo certezze nemmeno su come verranno fatte rispettare quelle stesse Ordinanze, per dissuadere i camionisti dal passare sul ponte.

Nelle nostre interrogazioni abbiamo rilevato che un'analisi strutturale e sismica complessiva non viene fatta da anni, almeno dal 2004 (17 anni fa!), quando il Comune di Certaldo conferì l’incarico per la progettazione preliminare dei lavori di adeguamento funzionale del ponte, che finì nel dimenticatoio. E che negli anni precedenti erano state condotte semplici manutenzioni da parte della Città Metropolitana di Firenze.

Le condizioni statiche del ponte sul fiume Elsa ci preoccupano molto. Sono trascorsi più di quattro mesi dalla rottura del famoso giunto all’ingresso delle gallerie della nuova SRT429, che portò di fatto alla deviazione del traffico sul ponte, stressando in maniera importante lo stesso.

Auspichiamo, quindi, che la "convenzione di gestione" del ponte sul fiume Elsa fra il Comune di Certaldo e la Città Metropolitana porti velocemente all'urgente ripristino delle parti in muratura ed attendiamo l'analisi strutturale e sismica complessiva".

Fonte: Città Metropolitana Firenze - Ufficio Stampa