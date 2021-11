Raid vandalico a San Jacopino: scritte no green pass in piazza

Raid vandalico in piazza San Jacopino, a Firenze, dove nella notte tra sabato e domenica ignoti hanno imbrattato arredi urbani, panche e muretti con scritte anti green pass vergate con spray arancione. Non contenti, i teppisti hanno pure abbattuto un dissuasore della sosta in cemento.

Confidando che i dispositivi di videosorveglianza posti sulla piazza possano aiutare le forze dell'ordine a individuare i colpevoli, il Comitato cittadini attivi San Jacopino denuncia nuovamente le criticità del rione, segnato da furti di scooter in aumento e spaccio.

" I residenti chiedono prevenzione e presenza di carabinieri o polizia, e si faranno sentire in tutte le sedi di amministrazione e forze dell'ordine" ha dichiarato il comitato