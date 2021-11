Un'impresa storica di Empoli compie 50 anni. Parliamo del Salone di Santini Group, un pilastro nel settore acconciatura. Nel 1971 infatti Luciano Santini fonda il suo salone che ora si trova nella sede di via Gian Battista Vico in zona Carraia. L'anniversario è doppio considerando che nel 1991 nasce l'accademia di formazione per hair stylist ancora condotto dalla famiglia Santini. Mercoledì 1 dicembre sarà consegnata alla famiglia Santini dal sindaco di Empoli Brenda Barnini e dall’assessore al commercio Antonio Ponzo Pellegrini una targa di riconoscimento per i 50 anni del Salone e per i 30 anni dell’Accademia.