Teatro del Maggio, Lega all'attacco: "Troppo grande per Firenze?"

"Per il soprintendente Pereira, il Teatro del Maggio è troppo grande per Firenze. E i milioni che il Comune gli dà allora? Oltre al contributo della Città Metropolitana?. Ci chiediamo cosa pensi della dichiarazione del sovrintendente il sindaco Nardella e gli chiediamo di venircelo a riferire in consiglio comunale e metropolitano".

Così il capogruppo in comune di Firenze Bussolin e la consigliera Lega in Città metropolitana Cappelletti.

"Il Teatro del Maggio è troppo grande per Firenze". A dirlo "non è un detrattore, magari il fan di un'altra piazza della lirica sinfonica. No, è proprio il soprintendente del nostro teatro: Pereira. Secondo lui, 1.900 posti sono troppi per una città come la nostra, specie in questa fase storica segnata dalla pandemia. E allora, visto che non solo il Comune di Firenze contribuisce con 4,5 milioni all'anno al teatro, la Città Metropolitana con 1 milione e 400mila euro per il 2021, ma giusto un mese fa ha annunciato di destinargli i fondi del Pnrr per estinguerne i debiti (che ammontano a 54 milioni di euro) vorremmo chiedere al sindaco Nardella cosa pensa dell'esternazione di Pereira.

Per questo lo invitiamo a venire a raccontarcelo in consiglio comunale e metropolitano. Non vorremmo che soldi pubblici, quindi di tutti noi contribuenti, finissero in un pozzo senza fondo senza produrre un risultato positivo per Firenze e per tutta la provincia".