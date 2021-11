Tnt Empoli, sette medaglie al Città di Calenzano

Bilancio positivo del T.N.T. Empoli al 22° trofeo nazionale Città di Calenzano, in cui ha conquistato sette medaglie, giungendo 8° nella classifica vinta dalla Rari Nantes Florentia. I portacolori della società al parco di Serravalle hanno acquisito cinque argenti e due bronzi, corredati da una serie di buoni risultati. Nella sessione maschile, le piazze d’onore sono state colte, in categoria Ragazzi, da Pietro Testi (classe 2006) sui 400 stile; mentre in quella Unica, comprendente Junior - Cadetti e Senior, da Niccolò Dini (2005) nei 400 misti. In ambito femminile, sono invece salite sul secondo gradino del podio Anita Savino (2006) nei 100 dorso e 200 stile, nonché Ester Iula (2004) sui 200 farfalla. Hanno poi incamerato il terzo posto Andrea Nania (2007) nei 100 farfalla Ragazzi, e Matilde Milli (2007) sui 50 stile. Si sono misurati nella manifestazione calenzanese, dove hanno gareggiato nuotatori bolognesi e modenesi oltre a portacolori dell’Aniene, altri ventuno biancazzurri: Ginevra Barnini (2009), Giacomo Bartalucci (2004), Giacomo Bellucci (2004), Tiaré Rebecca Bellucci (2004), Valerio Boeti (2006), Matteo Prislei (2004), Giuditta Pagli (2009), Mario Moriello (2005), Stefano Borzellino (2005), Marco Buti (2007), Andrea Leonardo Doccini (2007), Giulia Gabellieri (2004), Noemi Fiaschi (2004), Vittoria Giovannetti (2008), Emilia Borselli (2008), Alice Lupi (2004), Manuel Landini (2006), Viola Masotti (2004), Mattia Merighi (2006), Samanta Merighi (2004) e Ginevra Milli (2009).

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli - Ufficio stampa