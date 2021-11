Tre partite, tre vittorie: inizia alla grande l'Empoli Swarm

Si è svolta a Forlì il 28 novembre la prima giornata del Campionato Nazionale di Dodgeball.

Dopo più di un anno di ferma dovuto alla pandemia l’AIDB (Associazione Italiana Dodgeball) con non pochi sforzi è riuscita ad organizzare il Campionato Nazionale grazie ad il nuovo protocollo anti-covid per ritornare a giocare in sicurezza.

Il campionato è partito con il botto. In campo per la prima tappa sono scese le formazioni dalla categoria OPEN. Durante la giornata si sono svolte ben 15 partite. Si è infatti partiti a giocare alle 10:00 con l’ultima partita finita alle 18:00.

La formazione empolese dell’Empoli Swarm ha giocato durante la giornata 3 gare, riuscendo a centrare 3 successi su 3, cominciando il campionato con il botto.

La squadra empolese è scesa in campo con Matteo Bracaloni, Massimo Chesi, Giovanni Borghi, Alessandro Gozzi ©, Simone Neri (coach), Matteo Neri, Gabriele Grazzini, Samuele Gozzi, Efren Hilario.

La formazione capitanata da Gozzi si impone nella prima partita contro i Black Sheep Brugnera con un netto 24-6. La partita parte subito per i nostri gialloneri che chiudono il primo tempo sul 12-2. Gli avversari nel secondo tempo mostrano un buon gioco che gli permette di vincere qualche set in più, ma che però non basta per rimontare i nostri.

Nella seconda partita i ragazzi dell’Empoli Swarm se la vedono invece contro gli Oragiobat Castenaso OLD, avversari ostici che durante gli anni hanno sempre dato filo da torcere alla formazione empolese. Anche in questa stagione i castenasesi sono infatti una squadra che esprime un ottimo gioco, ma nonostante questo nulla possono contro i nostri gialloneri che dopo un ottimo primo tempo chiuso in vantaggio per 10-4 allungano durante la seconda frazione per chiudere con un ottimo 26-8, concedendo poco o nulla alla formazione avversaria e chiudendo un una vittoria netta.

Dopo un po’ di riposo i ragazzi empolesi se la vedono invece con gli Shamrock Academy. I giovanissimi ravennati durante la giornata sono quelli che hanno messo di più in difficoltà la squadra allenata da Coach Neri. Dopo un primo tempo molto tirato chiuso sul 9-5 per la formazione empolese, i giovanissimi ragazzi di Ravenna i primi 2 set del secondo tempo. Complice anche la giovane età media in confronto agli empolesi i ravennati alzano il ritmo mettendo non poco in difficoltà l’Empoli Swarm rimontando molti set, arrivando a chiudere la partita con un tiratissimo 15-13. Bellissimo lo spettacolo messo in atto dalle 2 formazioni avversarie.

Di seguito il risultato di tutte le partite della giornata:

Shamrock Academy 2 - 30 Shamrock Ravenna

Oragiobat Castenaso 04/05 5 - 19 Oragiobat Castenaso Old

Black Sheep Brugnera 6 - 24 Empoli Swarm

Springout Forlì 2 - 26 Venetica Lions

Oragiobat Castenaso Old 20 - 8 Horus Dodgeball ADO

Shamrock Ravenna 34 - 0 Anubi DC Lugo

Oragiobat Castenaso 04/05 26 - 4 Springout Forlì

Black Sheep Brugnera 2 - 24 Venetica Lions

Shamrock Academy 10 - 14 Horus Dodgeball ADO

Empoli Swarm 26 - 8 Oragiobat Castenaso Old

Shamrock Ravenna 28 - 2 Oragiobat Castenaso 04/05

Anubi DC Lugo 22 - 8 Black Sheep Brugnera

Empoli Swarm 15 - 13 Shamrock Academy

Horus Dodgeball ADO 16 - 10 Springout Forlì

Venetica Lions 24 - 4 Anubi DC Lugo

