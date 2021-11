Use Rosa incassa un pesante 73-53 contro Broni

E' una sconfitta pesante quella che incassa la Scotti a Broni. Pesante perchè trattasi di uno scontro diretto (il secondo consecutivo perso dopo quello con Faenza), pesante per il 73-53 finale, un meno 20 che nell'ottica della differenza canestri è un divario importante, pesante perchè lascia le biancorosse da sole all'ultimo posto della classifica.

Ancora una volta l'Use Rosa non gioca una gara all'altezza e, con il terzo scontro diretto consecutivo in programma domenica prossima in casa con Moncalieri, è quantomai importante ritrovare coesione e intensità per portare a casa una sfida che somiglia già ad una decisiva per le sorti del campionato.

La temuta Krivacevic apre i giochi e Dedic le va subito dietro, mentre Williams sblocca il tabellino biancorosso. Si segna poco ma Broni tiene sempre la testa avanti ed al 10' siamo 16-13. Dopo un 4-0, ecco che si sblocca Jeune ma sul 23-17 di Ravelli, Broni allunga con 4 liberi (27-20).

Qui la Scotti si blocca e non segnerà più fino all'intervallo al quale, col parziale di 13-0, si va con le padrone di casa avanti 40-20. Dopo quasi 3 minuti ecco che arriva il primo canestro con un libero a firma Williams, mentre Baldelli segna il primo dal campo con un gioco da tre punti dopo quasi 5 minuti: 42-23.

Ma, ogni volta che la Scotti prova a riavvicinarsi, le pavesi la ricacciano regolarmente indietro tanto che al 30' il tabellone dice 54-33. La frazione finale si apre con la tripla di Galbiati per il 57-33 a cui replica Bocchetti. La partita, però, ormai è decisa ed il divario si allarga fino al finale di 73-53

COSTRUZIONI ITALIA BRONI - USE ROSA SCOTTI 73-53

COSTRUZIONI ITALIA BRONI

Bestagno 8, Albano, Galbiati 18, Dedic 11, Krivacevic 13, Zimbardo, Repetto, Mazza 6, Quintiero, Castelli, Masic 13, Bona 4. All. Castelli (ass. Magagnoli/Andreoli)

USE ROSA SCOTTI

Jeune 5, Baldeli 5, williams 3, Ravelli 6, Rembiszewska 3, Ruffini 4, Stoichkova 1, Lucchesini ne, Manetti 5, Narviciute 7, Bocchetti 14. all. Cioni (ass. Cesaro/Ferradini)

Arbitri: Terranova di Ferrara, Tallon di Bologna e Praticò di Reggio Calabria

Parziali: 16-13, 40-20 (24-7), 54-33 (14-13), 73-53 (19-20)

Le statistiche della partita:

https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/LEGBF/1955254/bs.html

Fonte: Use Basket Empoli