Cerreto Guidi è pronta per la decima edizione della Via dei Presepi che si svolgerà nelle vie del centro storico. La Via dei Presepi, che si avvale del patrocinio della Regione Toscana, è organizzata dal Comitato promotore, dal Comune di Cerreto Guidi, dall’Associazione CCN Buontalenti, dalla Pro Loco e dalla Parrocchia di San Leonardo, in collaborazione con le contrade e le associazioni del territorio. In dieci anni la rassegna è cresciuta, diventando mèta di visitatori che arrivano da ogni parte d’Italia e persino dall’estero. L’importanza della Via dei Presepi è confermata dall’inserimento per il sesto anno nel circuito Terre di Presepi.

Il ruolo centrale assunto a Cerreto Guidi dai presepi fra storia, arte e tradizione, è confermato poi dalla nascita dell’Associazione Nazionale Città dei Presepi presieduta dal Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti.

Quest’edizione segna il ritorno della Via dei Presepi dopo che lo scorso anno, a causa del Covid, erano state organizzate solo alcune iniziative arricchite con delle proposte webinar.

“La Via dei Presepi è la conseguenza dell’impegno di associazioni, singoli cittadini e quindi di un’ intera comunità che ringrazio per quanto sta facendo- dichiara Simona Rossetti- Ringrazio inoltre tutti coloro che in forme diverse si stanno adoperando per rendere possibile la Via dei Presepi che giunge quest’anno alla sua decima edizione. Quella dei Presepi è, da anni, una bella esperienza che illumina il borgo di Cerreto Guidi grazie alla bellezza dei presepi proposti, ma ancor di più al lavoro e alla passione di una comunità. Tutto questo permette di far conoscere il nome di Cerreto Guidi e di entrare in contatto con le realtà presepiali toscane, ma anche con quelle di altre regioni italiane. I presepi lanciano un bel messaggio e per questo invito tutti a Cerreto Guidi a visitarli fino al 9 gennaio”.

Sono numerosi i presepi che sono stati allestiti nel centro storico di Cerreto Guidi dove la manifestazione si svolgerà dal 5 dicembre al 9 gennaio prossimi.

La Via dei Presepi che richiama al talento di maestri presepisti “storici” come Gessica Mancini, Giuseppe Landi, Ermindo Michetti e Fabio Bandini, si arricchisce inoltre con la presenza di altri importanti artisti i cui stupendi presepi troveranno spazio nella Palazzina dei Cacciatori con un grande presepe di Sandro Nardini, ma anche all’interno della Villa Medicea di Cerreto Guidi, patrimonio mondiale dell’Unesco dove verrà esposto il bel Presepe della Contrada di Caracosta.

All’interno della X edizione della Via dei Presepi figurano molte altre iniziative collaterali. Nel lungo elenco degli appuntamenti il Ludobus che, a cura dell’Avis, è in programma l’8 dicembre che è anche il giorno dedicato alla Caccia ai sassi-sorrisi natalizi. Nel programma, tra l’altro, le Fiabe sonore a cura di Le Foyer con Monia Balsamello e Francesca Bianconi (l’11, il 18 dicembre e l’8 gennaio), l’Aperitivo d’autore. Lettura in musica (venerdì 17 dicembre).

Tra le altre iniziative spiccano la Festa della Musica (il 18 e il 19 dicembre) con Mirco Dimitrio dell’Associazione Muzika-MMI Toscana per non tacere delle proposte specifiche delle contrade. Torna inoltre la festa del cioccolato artigianale Cerreto Ciok che a cura della Pro Loco e dell’Associazione CCN Buontalenti si terrà l’8 e il 9 gennaio.

L’inaugurazione della Via dei Presepi si terrà Mercoledì 8 dicembre alle ore 16,00 in Piazza Vittorio Emanuele II alla presenza del Sindaco Simona Rossetti e del Presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo. La premiazione dei presepi si terrà invece domenica 9 gennaio 2022.

X Via dei Presepi

5 dicembre 2021- 9 gennaio 2022

Ingresso gratuito.

Per le visite guidate e le gite è necessaria la prenotazione presso l’Ufficio turistico comunale (0571 55671; info@prolococerretoguidi.it), o presso l’Ufficio Cultura e Turismo del Comune (0571 906225).

Per il Presepe all’Uncinetto –Gessica Mancini (377.1897975).

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa