Vicopisano green: quasi terminate le piantumazioni di 464 nuovi alberi

Prosegue la collaborazione tra il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord e il Comune di Vicopisano dedicata al progetto “Un albero ogni nuovo bimbo e bimba” che prevede la messa a dimora di ben 464 alberi nel territorio comunale.

Le zone destinate alla piantumazione riguardano via Gelsini, il nuovo Parco Covid, la parte terminale della pista ciclabile Lugnano, la zona campo sportivo di Uliveto Terme, la lunga asta del Canale Serezza e l’area attigua all’asilo di Lugnano.

“Le prime piantagioni sono state fatte la scorsa primavera e questi ultimi cantieri sono in dirittura di arrivo. Una piantumazione eccezionale che vuole essere una risposta concreta verso i cittadini del nostro comune e su questa linea continueremo con forza e determinazione.” dice con soddisfazione il Sindaco, Matteo Ferrucci.

“Il Comune di Vicopisano è stato il primo ad aver aderito con slancio e fiducia al nostro progetto. Un atto importante sposato in seguito anche da altri Comuni, che dimostra la fondatezza dell’iniziativa che stiamo portando avanti per prevenire e provare a ridurre gli effetti che i cambiamenti climatici hanno per la nostra vita anche sotto l’aspetto del rischio idrogeologico dei nostri territori. La sicurezza idraulica si migliora anche con azioni di prevenzione di lungo respiro come quella dell’impianto di nuove alberature.” Dice il Presidente del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, Ismaele Ridolfi.

Oltre a questi importanti obiettivi, le nuove alberature arricchiranno di bellezza le zone dove sono state collocate e la scelta della tipologia e della specie dei nuovi alberi ha tenuto conto della caratterizzazione paesaggistica del territorio e degli habitat esistenti, che si arricchiranno anche in termini della biodiversità presente.

“Il nostro Piano del verde tiene conto di tutti gli alberi presenti nel territorio comunale, e anche i nuovi saranno censiti per consentire la corretta manutenzione. Un Regolamento importante che abbiamo voluto redigere nonostante non fossimo tenuti per legge, date le piccole dimensioni del nostro Comune” spiega Fabiola Franchi, assessore all’ambiente.

E di patto fra generazioni parla Juri Filippi, che ha la delega alle Politiche Giovanili: “Gli alberi sono ossigeno, sono bellezza e sono anche futuro perché riguardano le nuove generazioni che oggi ricevono alberi che li accompagneranno per il resto della loro vita. L’amministrazione in questo senso ha voluto lanciare un segnale importante ai giovani, che saranno la futura classe dirigente.”

Alla conferenza stampa che ha illustrato il progetto era presente anche il Consorzio 4 Basso Valdarno, che ha competenze analoghe al Toscana Nord su parte del territorio di Vicopisano e che ha aderito al progetto per le piantumazioni che riguardano la zona di Uliveto Terme. “Una collaborazione come in questo caso, tra due Consorzi di Bonifica confinanti è la dimostrazione che collaborare su un obiettivo comune è non sono fattibile ma genera risultati notevoli. Siamo stati fin da subito entusiasti di partecipare a questo progetto che dona un miglioramento al territorio e all’ambiente” conclude Maurizio Ventavoli, Presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno.

Fonte: Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord - Ufficio Stampa