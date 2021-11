Scippa una donna e la ferisce, arrestato 17enne

Ha aggredito una donna gettandola a terra, le ha portato via la borsa ed è scappato. Un 17enne è stato arrestato a Firenze, dopo un furto in zona Statuto. Ieri, lunedì 29 novembre, in via Crispi lo scippatore minorenne ha preso la borsa ma è stato inseguito e bloccato dai passanti. I carabinieri lo hanno arrestato. Al momento si trova presso l'istituto penale minorile fiorentino. La vittima dello scippo, che nella caduta ha riportato un trauma cranico, ieri è stata ricoverata in ospedale in osservazione in via precauzionale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.