Etrusca, i risultati del vivaio

Diamo uno sguardo ai risultati delle giovanili dell'Etrusca.

I CANGURINI UNDER 13 VINCONO SUL CAMPO DELLA JUVE PONTEDERA

Juve Pontedera - Etrusca San Miniato 44-52

Tabellino: Barili 4, Bellandi, Contino, Fontanelli 18, Galasso, Lotti, Mazzoni 18, Montagnani 2, Remi, Sabatini 8, Salamone, Zinna 2. All Regoli, Ass. Masoni.

Partita intensa al PalaZoli di Pontedera, luogo della terza giornata del campionato Under 13. Con le due formazioni vincenti con Pall. Valdera e Pol. Ghezzano nelle prime partite, in palio c'era la vetta provvisoria della classifica. 40 minuti "tosti" in cui i Cangurini tengono sempre la testa avanti con autorità senza permettere ai padroni di casa di prendere le redini della partita. Davvero difficile far valere la nostra intensità contro i Pontederesi, che potevano contare su un paio di elementi di grande prospettiva fisica. C'è voluto tutto il carattere del gruppo per far fronte ad una gara difficile e comprensibilmente ricca di errori. Bravi ragazzi, ora sotto col girone di ritorno!

VITTORIA INTERNA PER GLI UNDER 15 ECCELLENZA

Etrusca San Miniato - US Livorno 91-52

Tabellino: Bertini, Campigli 1, Cantini, Castaldi 18, Ermelani 14, Gemignani 6, Gismondi 8, Guarino 4, Mugno, Pinori, Santini 20, Scardigli 20. All. Regoli, Ass. Gori.

Ottima prestazione per gli Under 15 che vincono e convincono sul parquet di Fontevivo. Ottime trame di gioco offensivo e una difesa che finalmente concede poco ad una compagine di qualità, capace comunque di far pagare ai Cangurini ogni errore. Inizio dirompente per i Biancorossi che segnano 29 punti nel primo quarto volando sul +11. Partita che diventa più equilibrata con i padroni di casa che riescono a ruotare molto per il 48-31 di metà gara. Continua ad allungare l'Etrusca con tutti i ragazzi che scendono in campo a dare il proprio contributo alla squadra nella seconda metà partita. Ultime tre gare del girone di andata con altrettanti avversari di prestigio. Prossima trasferta lunedì a Montale vs Pistoia Basket. Avanti così!

ESORDIENTI 2010: QUADRANGOLARE A CALCINAIA

Si è svolto domenica 28/11/21 un bel quadrangolare organizzato dal Basket Calcinaia. A partecipare oltre ai nostri piccoli atleti e alla società ospitante Calcinaia, gli amici di Donoratico e Lucca.

Ogni squadra ha affrontato 3 partite ognuna da 3 quarti da 6 minuti.

I nostri cangurini hanno giocato la prima partita contro Calcinaia, subendo una sconfitta al termine di una partita che è stata combattuta solo per i primi due quarti ma che ha visto Calcinaia scappare nel finale.

La seconda partita invece è stata giocata contro Donoratico che si è mostrata squadra al momento più pronta della nostra, ed infatti il finale ha visto vittoriosi gli avversari.

Finalmente nella terza ed ultima partita è arrivata una vittoria contro Lucca. Dopo due partite scialbe e disattente, finalmente i ragazzi hanno raccolto le energie per disputare un’ultima partita grintosa e determinata.

Al di là dei risultati è stato un’ulteriore banco di prova per valutare come progrediscono i ragazzi. Da lunedì si è ritornati a giocare ed ad allenarsi il meglio possibile, per farsi trovare sempre più pronti alle prossime sfide.

U19 GOLD: AL PALACREDITAGRICOLE L’ETRUSCA BATTE GHEZZANO

Etrusca Basket San Miniato – GMV Basket Ghezzano 68 – 63

Tabellino: Scomparin 28, Baldi, Masoni, Montini 4, Castaldi 6, Speranza 7, Bettini 14, Montagnani 6, Gori, Vanni, Ermelani 3. All. Latini

Dopo la brutta prestazione di Montecatini, l’Etrusca trova subito il modo di rifarsi sfoderando una gran partita, risolta solo nei minuti finali, contro il GMV Ghezzano. Tra le mura amiche le due squadre iniziano molto contratte, sbagliando anche qualche occasione di troppo, ma l’intensità è altissima e la contesa regna sul filo dell’equilibrio. San Miniato prova in un paio di occasioni a scappare, ma Ghezzano è squadra coriacea ed annulla ogni tentativo dei padroni di casa, mettendo spesso anche la testa avanti. La partita stenta a trovare un padrone, con le due compagini che si scambiano parziali su parziali, senza che nessuna riesca a dare la spallata decisiva. Nei minuti finali però arriva la svolta: dopo l’ennesimo sorpasso di Ghezzano, l’Etrusca

infila un paio di canestri importantissimi che valgono la testa della gara e, stavolta, in maniera decisiva. San Miniato respinge gli ultimi tentativi degli ospiti, portando a casa una vittoria sofferta ma di grande importanza per il nostro percorso di crescita.

U14 FEMMINILE VINCENTE FRA LE MURA AMICHE

Pall. San Miniato - B.F. Livorno 79-47

Capozio 19, Ficarra 19, Panchetti 18, Taraj 7, Cerbioni 4, Provvedi 2, Fontanelli, Cavallini, Baldi 2, Bertini V. 6, Bertini M. 2. All. Petrolini

Seconda vittoria consecutiva per le nostre U14 nella partita contro le pari età livornesi, sponda B.F.

Partita caratterizzata da una buona intensità, ritmo e determinazione. Le nostre cangurine non sono partite al meglio nei primi due minuti della gara ma grazie ad una buona difesa e delle buone azioni di squadra sono riuscite subito a prendere un bel vantaggio.

Un piccolo calo nel secondo quarto ha concesso spazio alle avversarie salvo poi riprendersi e allungare la partita.

Adesso tornare a lavorare in palestra per migliorarsi e fare gruppo. Prossimo impegno sabato sul campo di San Giovanni Valdarno.

