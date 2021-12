A Firenze per la prima volta insieme ANPAS, Misericordie d'Italia e Croce Rossa Italiana

Domenica 5 dicembre 2021, la Giornata mondiale del Volontariato vedrà per la prima volta insieme ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e Croce Rossa Italiana, riunite per celebrare i volontari che hanno offerto un enorme contributo alla gestione dell’emergenza Covid-19. In Italia ammontano a circa 1 milione i volontari che hanno visto nella pandemia un momento per dare un segno della propria abnegazione, tramutando concretamente il desiderio di aiutare le persone bisognose in un’autentica missione e diventando i protagonisti positivi di quest’emergenza globale, accanto a medici e paramedici.

Come forma di ringraziamento per questa attività gratuita e disinteressata dal valore incalcolabile, è stato indetto il premio “The Force of Will” - ideato da Spencer Italia Srl in collaborazione con IED di Firenze (Istituto Europeo di Design) – in cui studenti dello IED provenienti da tutto il mondo hanno realizzato 21 opere incentrate sul tema del riconoscimento dell'impegno, del coraggio e dell'altruismo dimostrati dai volontari e dagli operatori italiani dei servizi di emergenza-urgenza durante la pandemia.

Le opere sono state sottoposte al giudizio del web e le più votate saranno donate ai rappresentanti di ANPAS, Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia e Croce Rossa Italiana. Alla cerimonia - nella straordinaria cornice de La Loggia in Piazzale Michelangelo a Firenze – parteciperanno Fabrizio Pregliasco, presidente ANPAS, Domenico Giani, presidente nazionale delle Misericordie e Pasquale Morano, coordinatore Generale dell'Associazione Croce Rossa Italiana. Al termine della premiazione il piazzale sarà pacificamente “invaso” dai mezzi dei protagonisti silenziosi di un’impresa di soccorso e sostegno epocale, riuniti per una foto ricordo dal significato storico.

Fonte: Ufficio Stampa