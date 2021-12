Acque SpA, pagina web rinnovata e sistema di ricerca aggiornato

Più semplice, più chiara, più trasparente. Acque SpA, gestore idrico del Basso Valdarno, ha pubblicato sul proprio sito la nuova versione del servizio di consultazione delle caratteristiche dell’acqua erogata su tutto il territorio gestito.

Grazie alla nuova interfaccia, non solo è possibile navigare sulla mappa interattiva, ma anche ricercare - semplicemente inserendo l’indirizzo o il nome della zona - e conoscere con estrema precisione la qualità media dell’acqua erogata nella propria via o presso la propria abitazione. Un grande database di dati, messo a disposizione degli utenti in modo ancora più facile da consultare, che consentirà a tutti di conoscere le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua di rubinetto e le principali informazioni sui singoli parametri analizzati.

Acque effettua controlli sulla qualità delle acque su tutto il ciclo idrico integrato: acquedotto, fognatura e depurazione. In particolare, per quanto riguarda l’acqua erogata, vengono eseguite oltre 10mila analisi e determinati quasi 350mila parametri ogni anno, con un tasso di conformità per l’acqua potabile prossimo al 100%. Le caratteristiche chimo-fisiche e i valori espressi sono quelli individuati dal Decreto Legislativo 31/01 in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano. Grazie a strutture e ad apparecchiature all’avanguardia, e all’impegno quotidiano dei propri chimici e biologi, Acque può vantare l’accreditamento Accredia per il suo laboratorio: una ulteriore conferma del massimo impegno nel garantire quotidianamente acqua sicura e super-controllata.

Fonte: Acque Spa - Ufficio Stampa