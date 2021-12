Agricoltura, la Regione punta a velocizzare le graduatorie di nove bandi

Valorizzare l’agricoltura in Toscana e sburocratizzare le procedure per l’accesso ai finanziamenti destinati agli investimenti: con questi obiettivi la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi si è orientata nelle ultime settimane a accelerare lo scorrimento di 9 graduatorie di altrettanti bandi del Psr e adottare regole più snelle in materia di disposizioni comuni per la presentazione delle nuove domande e per le procedure di rendicontazione.

“Una decisione che abbiamo preso grazie alla individuazione di nuove risorse comunitarie che ci ha permesso di dare una scossa positiva a tutto il settore" ha spiegato Saccardi. "La manovra ha consentito di sbloccare circa 50 milioni di euro grazie allo scorrimento delle graduatorie e di avviare il percorso per i nuovi 20 bandi che ammontano a altri 160 milioni di euro”.

I nove bandi

Bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – ‘Pacchetto Giovani’-annualità 2019”. Lo scorrimento prevede il finanziamento fino ad un punteggio pari a 15, con il relativo incremento di dotazione finanziaria pari ad 15.588.613,24 euro.

Bando Misura 4.3.2 “Sostegno per investimenti in infrastrutture necessarie all’accesso ai terreni agricoli e forestali - annualità 2019”. Lo scorrimento prevede il finanziamento fino ad un punteggio pari a 17, con il relativo incremento di dotazione finanziaria di 1.740.554,43 euro.

Bando Misura 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” - annualità 2020. Lo scorrimento prevede il finanziamento fino ad un punteggio pari a 43, con il relativo incremento dotazione finanziaria di 3.641.469,68 euro;

Bando bando Misura 8.3 “Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – annualità 2019. Lo scorrimento prevede il finanziamento fino ad un punteggio pari a 36, con il relativo incremento di dotazione finanziaria di 4.774.704,61 euro;

Bando Misura 8.5 “Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" - annualità 2020. Lo scorrimento prevede il finanziamento fino ad un punteggio pari a 43, con il relativo incremento di dotazione finanziaria di 3.208.330,51 euro;

Bando Misura 3.2 - “sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità - Attività di informazione e promozione” - annualità 2019. Lo scorrimento prevede il finanziamento di tutta la graduatoria, con il relativo incremento di dotazione finanziaria di 1.001.192,08 euro;

Bando Misura 4.2.1 “Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli” - annualità 2020. Lo scorrimento prevede il finanziamento di tutta la graduatoria, con il relativo incremento di dotazione finanziaria di 10.155.800,30 euro.

Bando Misura 7.2 - “Sostegno a investimenti creazione, miglioramento o ampliamento di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico” - annualità 2020. Lo scorrimento prevede il finanziamento di tutta la graduatoria, con il relativo incremento di dotazione finanziaria di 834.038,71 euro.

Bando Multimisura sui Progetti integrati di distretto (Pid) Agroalimentare” - annualità 2019. scorrimento di tutta la graduatoria, con il relativo incremento di dotazione finanziaria di 12.022.488,66 euro.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa