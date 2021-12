Amministrare nella legalità con la Fondazione Vassallo

Prosegue il percorso della scuola itinerante promossa dalla Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, che avrà luogo a Roma l'11 e 12 dicembre 2021, per la sua seconda tappa.

Il tema di questo nuovo appuntamente è 'Amministrare nella Legalità'.

Per partecipare c'è tempo fino al 4 dicembre, consultando il bando sul sito www.fondazionevassallo.it. La selezione è riservata a un numero massimo di 20 partecipanti con un'età compresa tra i 18 e i 38 anni, che siano motivati ad impegnarsi per il proprio territorio.

"E' l'inizio di una Rivoluzione - dichiara Dario Vassallo, Presidente della Fondazione - semplicemente perché si rivolge ai ragazzi, senza pregiudizi e senza barriere. E' un percorso nuovo che non esiste nel Paese ed è confermato dal grande successo che ha avuto il primo appuntamento, tenutosi a settembre, a Pollica (SA).

Il primo iscritto a questo secondo incontro è un giovane della provincia di Torino. Ciò dimostra l'attenzione che raccoglie questa Scuola nel nostro Paese.

E' una Scuola diversa, perché noi siamo Liberi."

L'obiettivo della Scuola rimane quello di restituire strumenti, testimonianze e buone pratiche ai partecipanti, già amministratori, aspiranti tali o cittadini, che vogliano essere più attivi e consapevoli del territorio che abitano, proprio come avrebbe fatto Angelo.

Il Modello Vassallo è il motore di questo percorso, che parte proprio dall'esempio amministrativo del Sindaco Pescatore, per poter proseguire il suo lavoro e, seguendo le sue orme, portare avanti la sua visione.

A Roma, l'11 e 12 dicemrbe, con un intenso programma, si alterneranno momenti di approfondimento e di studio a una parte laboratoriale e pratica, tenuta da due esponenti della Fondazione: Silvia Manfredini, consigliera del Quartiere Borgo Panigale di Bologna e Giovanna Pellegrino, esperta in comunicazione.

Il fil rouge dei due giorni è la Legalità. Si approfondiranno i temi legati a i lavori pubblici e al Codice Etico, alle Ecomafie, ai piani anticorruzione e per la trasparenza.

A parlarne saranno l'Avv. Gerardo Spira, già segretario comunale e memoria vivente dei primi dieci anni di Bella Politica di Vassallo;

l'Avv. Anna Maria Anselmi, assessore al Comune di Fiumicino;

Paolo Masini, Pres. Roma bpa - Mamma Roma e i suoi figli migliori, già assessore e consigliere del Comune di Roma e Vicepresidente di Avviso Pubblico;

Arcangela Galluzzo, Pres. dell'Ass. Quote e Merito, delegata alla legalità del Comune di Fiumicino;

Alessandro Magno, esponente della Polizia di Stato.

Aprirà i lavori Dario Vassallo, fratello del Sindaco ucciso.

"Questa Scuola è Ossigeno in una politica inquinata", così si esprimono i ragazzi che proseguiranno questo percorso già dopo settembre.

La determinazione della Fondazione si rafforza dopo le parole del Presidente del Consiglio Draghi che, all'Assemblea ANCI di Parma, rivolgendosi ai Sindaci, ha ricordato Angelo Vassallo così: "Ancora oggi, continuate ad essere un presidio di Legalità. Perché sapete che, senza il rispetto della legge, vengono meno le basi del vivere civile - prosegue - Penso ad Angelo Vassallo, primo cittadino di Pollica, ucciso brutalmente nel 2010. Il suo ricordo è un tributo a tutti i sindaci impegnati quotidianamente nella lotta alla criminalità."