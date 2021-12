Bicipolitana di Lucca: una rete di collegamento alla città da percorrere in sella alla biocicletta

Una nuova cartellonista, sette linee ben individuate da diversi colori, fermate e infopoint lungo il percorso: ecco la Bicipolitana di Lucca. Proprio come le più moderne città, volte alla mobilità sostenibile, anche Lucca avrà le sue linee percorribili non con vagoni e treni, ma a bordo della propria bici. Il progetto della Bicipolitana, già previsto come misura del PUMS, il piano urbano di mobilità sostenibile approvato nel , è stato presentato questa mattina, mercoledì 1° dicembre, dall’assessore alla mobilità del Comune di Lucca, Gabriele Bove.

«L’obiettivo è ambizioso - commenta Bove -. Lucca ha già all’attivo numerosi percorsi ciclo-pedonali. Il nostro compito, entro il 2022, è quello di potenziare il tracciato esistente, creando nuovi snodi e collegamenti, realizzando nuove piste ciclabili capaci di collegare la periferia con il centro storico, per favorire l’utilizzo della bicicletta e promuovere una mobilità dolce e green. Siamo già al lavoro e possiamo dire con soddisfazione che non solo abbiamo centrato l’obiettivo individuato dal PUMS di raddoppiare il chilometraggio delle ciclabili, ma lo abbiamo addirittura superato. Attualmente, infatti, sono circa 34 i chilometri di piste ciclabili sul nostro territorio: al termine dei lavori di potenziamento in programma nei prossimi anni, la Bicipolitana di Lucca mira a più che raddoppiare su tutto il territorio comunale. Ma non solo: con il miglioramento delle ciclovie che collegano la nostra città agli altri comuni limitrofi si potrà pedalare fino ad ottenere a regime circa 85 chilometri di percorsi ciclabili segnalati».

LA BICIPOLITANA. Saranno complessivamente 10 le linee della Bicipolitana di Lucca, sette delle quali saranno completate già entro il 2022. Dieci linee, ciascuna con il suo colore, la sua cartellonistica, le sue fermate: ogni tracciato, infatti, sarà dotato di segnaletica che indicherà non solo le direzioni, ma anche i principali luoghi di interesse turistico-culturale. La Bicipolitana, infatti, rappresenta una duplice possibilità: da un lato, favorisce l’utilizzo della bici in sicurezza; dall’altro diventa reale attrazione turistica per chi predilige un viaggiare lento e sostenibile.

Nell’immediato si provvederà nel 2022 a realizzare gli interventi di manutenzione necessari per rendere le rete esistente più unitaria, omogenea e per migliorarne gli aspetti di sicurezza per gli utenti; interventi simili saranno ulteriormente previsti negli anni successivi e tali indirizzi saranno di riferimento anche per le progettazioni future dei nuovi percorsi ciclabili.

LA CARTELLONISTICA. La bicipolitana sarà connotata da una propria peculiare cartellonistica di identificazione, che agevolerà la percezione della rete di percorsi ciclabili esistenti da parte degli utenti; saranno previste tre tipologie di cartelli: le fermate, con gli snodi di scambio e di interconnessione con le altre linee e luoghi di interesse civico o turistico; deviazioni e raccordi per indicare all’utenza la direzione giusta da seguire; cartelli di richiamo che rassicurano il ciclista e confermano la tratta che si sta percorrendo.

LE LINEE. Sono le sette le linee della Bicipolitana che entro il 2022 saranno riqualificate e migliorate. Si parte dalla linea 1, l’anello delle Mura, e dalla linea 2, quella della Circonvallazione. La linea 3, invece, è quella della Francigena, lunga quasi 15 chilometri: per completarla, saranno realizzati tratti di ciclabile a Sant’Anna, lungo viale Puccini e tra l’Arancio e Antraccoli, da via Alighieri fino a Capannori, passando per l’Ospedale San Luca. Un terzo tratto isolato è quello che insiste su viale Cadorna e sugli spezzoni in raccordo con la Circonvallazione, a Porta Elisa. Sarà dedicata a Puccini la linea 4, che collega il centro con Ponte a Moriano, passando per San Pietro a Vico, San Cassiano a Vico e Saltocchio. Questo percorso segue, infatti, l’Itinerario ciclopedonale Puccini inaugurato nel 2011 con la Regione Toscana, le Province di Lucca e Pisa e i Comuni coinvolti, tra i quali anche Lucca. Prendendo la linea 5, invece, sarà possibile raggiungere il Polo Fiere, centro sempre più utilizzato per manifestazioni ed eventi. Questo percorso collegherà anche il polo scolastico di San Concordio e zone limitrofe, come via Urbiciani, via Savonarola e via Nottolini. Sarà lunga quasi 6 chilometri, in gran parte già esistenti: 400 metri sono in fase di costruzione, mentre altri 700 sono in programmazione. Anche la linea 6 comprende un tratto dell’Itinerario ciclopedonale Puccini, estendendosi dal Parco Fluviale, in zona Terrazza Petroni, fino a Montuolo, passando per via della Scogliera, via del Palazzaccio e Ponte San Pietro. Sono in fase di progettazione gli ultimi 800 metri. Si estenderà, invece, a San Filippo, San Concordio e zona Stazione la linea 7: qui, entro il 2022, saranno realizzati altri 2.5 chilometri che andranno ad aggiungersi ai 3 già esistenti. La linea 7 toccherà via Piaggia, via Fontanella, via Ingrillini, via Nottolini e la Stazione per ricollegarsi a via della Formica.

Successivamente saranno realizzate altre tre linee, dalla 8 alla 10. La linea 8 collegherà San Vito e il quartiere Arancio, secondo il tracciato dell’asse suburbano; la linea 9, inserita nel progetto più ampio dei Quartieri Social, si snoderà a Sant’Anna, tra la via Sarzanese e viale Luporini; infine, la linea 10 seguirà via delle Ville in un percorso a alto interesse turistico e culturale, tra la Santissima Annunziata e San Cassiano a Vico, in direzione Lammari. Alle 10 linee della Bicipolitana si aggiungono altre due ciclovie: da un lato la già citata ciclovia Puccini, dall’altro la Francigena Greenway, che collegherà Lucca e Pontedera.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa