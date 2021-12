Comitato ordine e sicurezza, si discute delle nuove misure contro il Covid-19

Nella mattinata odierna, il Prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, ha presieduto una riunione del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica.

All’incontro hanno partecipato oltre ai vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, il Presidente della Provincia, i Sindaci dei Comuni della provincia nonché i rappresentanti della Direzione Ispettorato Territoriale del Lavoro, della Camera di Commercio, di Confcommercio, di Confesercenti, di CNA, di Confartigianato, dell’Unione degli Industriali e delle Autolinee Toscane s.p.a.

L’incontro ha costituito un primo momento di riflessione congiunta sulla tematica dell’applicazione delle norme previste dal decreto legge 172/2021 che ha introdotto ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

In particolare sono state esaminate le disposizioni che hanno previsto l’estensione dell’obbligo del green pass a ulteriori settori – alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, servizi di trasporto ferroviario regionale ed interregionale, servizi di trasporto pubblico locale – e di quelle che hanno subordinato lo svolgimento di alcune attività al possesso del green pass rafforzato.

I Sindaci intervenuti hanno rappresentato come il complesso delle misure richiamate è chiaramente orientato al contenimento dell’emergenza epidemiologica ancora in corso e che appare necessario rimanere vigili sul rispetto delle misure di contenimento affinché le comunità possano godere delle festività natalizie. A tal fine hanno condiviso l’importanza di un’attenta e sinergica attività di controllo svolta, sotto il coordinamento della Prefettura, da parte di tutti i soggetti preposti.

Il Prefetto, ha quindi rappresentato che i controlli saranno intensificati e che, così come disposto dalla normativa in argomento, sarà adottato un piano che prevederà, controlli diffusi per tutte le attività e gli utenti che intendono fruire di servizi per i quali è richiesto il possesso del green pass, semplice o rafforzato.

I controlli, che interesseranno tutto il territorio provinciale, terranno conto degli orari e dei giorni di maggiore afflusso di persone.

In tale ottica, il Prefetto ha ringraziato i Sindaci per il grande lavoro svolto in questi ultimi due anni e per la disponibilità degli operatori della polizia municipale che concorreranno ai controlli insieme alle Forze di Polizia. Nei prossimi giorni si terrà, pertanto, un tavolo tecnico in Questura per la consequenziale pianificazione dei servizi.

“La nuova fase di contrasto alla pandemia – ha precisato il Prefetto – continua a richiedere la massima collaborazione di tutte le istituzioni e delle associazioni di categoria. La nostra attenzione, infatti, deve rimanere salda per garantire che le attività lavorative e sociali della nostra provincia si svolgano in tutta sicurezza”.