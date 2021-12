Congresso PD dell’Unione comunale di Santa Croce sull’Arno: eletti i nuovi segretari

La partecipazione degli iscritti è stata pari al 57,80%. Nonostante la giornata offrisse condizioni climatiche sfavorevoli, gli iscritti hanno atteso in modo ordinato ed all’aperto il loro turno per dare il loro voto per il Segretario provinciale, candidato Oreste Sabatino, già Segretario dei Giovani Democratici della Provincia di Pisa, per il Segretario dell’Unione e per i Segretari di circolo.

I risultati locali hanno visto riconfermata la candidatura di Ivetta Parentini a Segretaria dell’Unione. A lei va il ringraziamento di tutti per il lavoro svolto in questi anni che hanno visto il Paese sconvolto da una imprevista pandemia ed il nostro Comune coinvolto, a vari livelli, in un’inchiesta di cui aspettiamo gli esiti con fiducia nella magistratura. Parentini ha saputo tenere le redini del partito locale in modo fermo, autorevole, anche come membro della Direzione regionale del PD, nella cui sede ha presentato un ampio ed apprezzato documento a firma delle Unioni comunali del PD dei Comuni del Comprensorio del Cuoio.

Nel corso del Congresso è stato anche eletto il nuovo Segretario di circolo PD di Santa Croce sull’Arno Francesco Lupi.

Lupi è molto conosciuto nel Comprensorio per i ruoli che, negli anni ha ricoperto all’interno del PD di San Miniato, Comune in cui era residente fino a qualche anno fa. Riponiamo fiducia nella sua esperienza, nonostante la giovane età, nel suo equilibrio e capacità di autonomia.

Cogliamo l’occasione per ringraziare il Segretario di circolo uscente, Mohamed El Kaddhar per l’impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni.

Per il circolo PD di Staffoli, il partito si affida a Daniele Bocciardi e ritiene di dover investire energie per riprendere un dialogo con i cittadini della frazione, un dialogo reso certamente più complesso da situazioni politiche verificatesi negli ultimi anni e reso più difficile dalla pandemia che ha limitato scambi e contatti che desideriamo vengano ripresi al più presto.

Garante per lo svolgimento rispettoso delle regole congressuali è stata Linda Vanni, Vicesindaco di Montopoli, che ringraziamo per il suo operato.

La fase congressuale è stata preceduta da incontri che la Commissione Congresso, proposta dalla Segretaria Ivetta Parentini ed approvata dall’assemblea, ha fortemente voluto. Della Commissione hanno fatto parte: Massimo Bertacca, Bucci Mariangela, Paola Maranghi, Antonio Martini, Vladimiro Rovetini e Alessandro Valiani. I lunghi, anche accesi, incontri della Commissione hanno portato a decisioni condivise, ad un’analisi di quello che auspichiamo debba essere il nuovo corso del PD, un partito realmente aperto a tutte le componenti della cittadinanza, anche attraverso il metodo delle Agorà volute dal Segretario nazionale Enrico Letta, ad un rapporto con le realtà imprenditoriali, ad una visione che preveda la salvaguardia di tutto quanto è stato fatto di buono e che si apra anche a nuove prospettive di diversificazione.

Grazie a tutti gli iscritti che hanno, con il loro voto, dato il giusto significato a questa fase della vita del partito che è fatta di persone che condividono valori e visioni e che desiderano adoperarsi per realizzarle.