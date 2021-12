Prelievi e acquisti per 2mila euro con carta rubata, due denunce a Cerreto Guidi

Dopo il furto della carta Bancoposta dalla sua auto, un 48enne di Cerreto Guidi si è accorto di una serie di prelievi per circa 2000 euro nell'Empolese Valdelsa. A seguito di indagini dei carabinieri, un 39enne e un 33enne sono stati denunciati per indebito utilizzo di carte di credito e ricettazione.

I due hanno ritirato contanti in uno sportello Atm e hanno utilizzato la carta del 48enne per acquisti in giro per l'Empolese Valdelsa. I carabinieri se ne sono accorti e sono risaliti ai due, denunciandoli. Il furto della carta era avvenuto il 26 settembre.