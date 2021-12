Empoli Kombat Club trionfa a Roma, conquistati quattro titoli mondiali

Continuano i successi per Empoli Kombat Club, la palestra di Riccardo Ginepri che da via Pirandello allena giovani in combattimento e autodifesa. Dopo aver portato a casa tre titoli italiani a luglio, nel mese di novembre per i Kombat sono arrivate nuove soddisfazioni.

Gli atleti empolesi si sono distinti nel pugilato e nel Kick-boxing, conquistando quattro titoli mondiali ai recenti World Championship XFC dilettanti di Roma. Quattro le importanti cinture indossate rispettivamente dai quattro protagonisti del risultato: Abdrahim Driuoich e Andrea Benvenuti nel pugilato, Lorenzo Salvaggio ed Houssame Bouhafa nel Kick-boxing.

Intanto all'Empoli Kombat continuano gli allenamenti e, tra ganci e montanti, Ginepri e i suoi ragazzi stanno preparando il prossimo evento, ovvero il Fight Empoli Day il 19 dicembre. Alla palestra, sponsorizzata da "Santini Accademy", vengono svolte le discipline di MMA, Muay Thay, K1, Kick Boxing, Kick Jitsu, Shoot Boxe e Difesa Personale.