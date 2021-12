La scorsa notte ignoti si sono introdotti in un'edicola in piazza dei Tigli a Firenze, dopo averne forzato il bandone. Secondo un primo controllo, i ladri hanno portato via un pc e i contanti che erano contenuti nella cassa, ancora da quantificare. A fare l’amara scoperta è stata la titolare, quando si è recata all’edicola verso le 6 di mattino.

Sul furto sta indagando la polizia fiorentina