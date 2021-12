Gkn, collettivo e sindacati in collegamento con la Regione: convocato tavolo al Mise

Vertenza Gkn. Si è svolto oggi pomeriggio in video conferenza un incontro tra istituzioni locali, organizzazioni sindacali, collettivo di fabbrica, e l’advisor.

All’incontro hanno partecipato l’assessora al lavoro della Regione Toscana Alessandra Nardini, e assieme a lei, collegati dalla sede dell’assessorato, il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi, una delegazione del Collettivo di fabbrica ed il direttore generale della regione Paolo Pantuliano. In video conferenza anche il consigliere del presidente della giunta regionale per le crisi aziendali Valerio Fabiani e il capo di gabinetto del presidente Paolo Tedeschi, l’assessora al lavoro del Comune di Firenze Benedetta Albanese e Giovanni Bettarini per la Città Metropolitana di Firenze.

Il Presidente Giani, che non ha potuto partecipare all'incontro per inderogabili impegni istituzionali a Bruxelles, si è tenuto costantemente aggiornato tramite l'assessora Nardini, che ha delegato a coordinare l'incontro.

L’incontro – hanno spiegato i rappresentanti delle istituzioni locali – è stato propedeutico al tavolo convocato al Mise nella giornata di domani.

Regione Toscana, Comuni di Campi Bisenzio e Firenze, Città Metropolitana, dichiarano di essere uniti a difesa di lavoratrici e lavoratori e del sito produttivo di Campi per cui è necessaria una seria e reale prospettiva di reindustrializzazione.

All’advisor Francesco Borgomeo è stato chiesto di fornire chiarimenti sull’attività svolta e sulle opzioni in campo, nonché ribadito la necessità di assicurare garanzie sul fronte del mantenimento dei livelli occupazionali, ricordando che si tratta di 422 persone e famiglie, a cui si sommano le lavoratrici e i lavoratori degli appalti.

È stato inoltre stigmatizzato il comportamento dell’azienda che ha inviato una lettera annunciando direttamente a lavoratrici e lavoratori il riavvio delle procedure di licenziamento (Qui la notizia). Riavvio che, secondo quanto risulta, non si è ancora concretizzato e che non deve concretizzarsi, in quanto minerebbe il percorso di confronto sulla vertenza.

Da parte dei rappresentanti istituzionali è stata ribadita la volontà e la necessità di tenere costantemente informate e aggiornate le organizzazioni sindacali. Le istituzioni – dicono - come è sempre stato dal primo momento, continuano ad essere al fianco di lavoratrici e lavoratori e faranno tutto ciò che è in loro potere per giungere ad una positiva soluzione della vicenda e chiedono al Governo di continuare a seguire questa vertenza in maniera attiva, accompagnando insieme ad Invitalia il processo di reindustrializzazione.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa