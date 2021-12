Brindisi dal Santini, il salone Empolese festeggia 50 di attività e 30 di Accademia

Un sogno diventato realtà, mezzo secolo fa. Questa mattina il Gruppo Santini ha festeggiato 50 anni di attività, insieme ai dipendenti e all'amministrazione comunale, che ha omaggiato il salone empolese con due targhe.

Due riconoscimenti per due importanti traguardi: oltre ai 50 anni del salone di parrucchieri, Santini festeggia sempre nel 2021 30 anni dell'Accademia, scuola accreditata dalla Regione Toscana per la qualifica professionale e la specializzazione di parrucchieri ed estetiste.

"Per l’amministrazione comunale la nostra presenza vuol essere il riconoscimento ufficiale per i traguardi raggiunti – ha detto il sindaco Brenda Barnini –. Non dobbiamo mai dare niente di scontato, non c’è nulla che possa essere considerato facile. Sappiamo quanta fatica ci possa essere dietro a un'azienda come questa che nasce dalla dimensione artigianale e, pur rimanendo artigianale e a livello familiare, sia divenuta qualcosa di estremamente impegnativo. Il lavoro che fate è importante, al di là dell’attività del salone di bellezza, formate i giovani e tutti sappiamo quanto sia fondamentale in questo momento. Una formazione che non si limita solo a quella del mestiere di coiffeur ma anche ad altri aspetti e temi della nostra vita".

Santini Hair Salon & Beauty Center nasce con Luciano Santini e la moglie Ivana Conticini, e l'attività oggi è portata avanti dai figli Damiano e Daiano. Tre le identità di Santini tra agenzia formativa e accademia, Salone Hair e Centro Estetica, tutte nate e cresciute col tempo e la dedizione.

Luciano Santini e Brenda Barnini, sindaca di Empoli

Luciano Santini inizia fin da piccolo la sua esperienza, nella bottega del fratello barbiere, dove insaponava barbe per 200 lire alla settimana. A 15 anni intraprende il percorso formativo a Firenze e nel 1971 apre il suo primo salone ad Avane fino ad oggi, alle realtà di cura della persona e formazione professionale che si sono sempre più allargate, fino agli odierni 1500 mq nel quartiere Carraia.

"L'esperienza non si compra, va vissuta" dice Luciano Santini, sottolineando che nonostante si trovi 'in ferie', ironicamente per non classificarsi come pensionato, continua a dare una mano ai figli nella gestione dell'attività. "Sono stati anni bellissimi. Senza ipocrisia ho iniziato con la mia prima cambiale - racconta Santini - non avevo una lira per farne due". Una realtà costruita mattoncino dopo mattoncino, partendo dal basso alla scalata in vetta. Una cima quella dei tanti anni di attività, che Luciano ha raggiunto a braccetto con la moglie Ivana. "Qualcuno ha detto che dietro ad un grande uomo c'è sempre una grande donna, è mia moglie da oltre 50 anni e vuol dire tutto".

Erano presenti alla cerimonia anche i rappresenti di Empoli Kombat Club di Riccardo Ginepri. Recentemente i suoi atleti hanno vinto quattro titoli mondiali ai recenti World Championship XFC dilettanti di Roma: Abdrahim Driuoich e Andrea Benvenuti nel pugilato, Lorenzo Salvaggio ed Houssame Bouhafa nel Kick-boxing. La palestra di Via Pirandello gode di una sponsorizzazione di "Santini Accademy".