I carabinieri di Arezzo sventano due furti nello stesso supermercato

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Arezzo hanno arrestato per furto aggravato due uomini, entrambi con precedenti specifici per reati contro il patrimonio. I tentati furti sono avvenuti all’interno dello stesso supermercato.

In mattinata i militari hanno sorpreso un cittadino rumeno di 38 anni, in Italia senza fissa dimora, che si stava allontanando con tre bottiglie di superalcolici ed un rasoio - nascosti nello zaino -, per un valore di 150 euro.

Nel pomeriggio i militari del medesimo Reparto hanno sorpreso un cittadino di nazionalità marocchina di anni 39, mentre tentava di allontanarsi furtivamente dal supermercato dopo aver sottratto diverso materiale elettronico e alcuni profumi, per un valore di 280 euro, occultati all'interno del proprio giubbotto.

In entrambi i casi la refurtiva è stata restituita alla Direzione del negozio.