I Re Maghi, rassegna teatrale alla Sala del Bastione di San Miniato

I Re Maghi, una nuova iniziativa teatrale dedicata alle famiglie partirà domenica 5 dicembre 2021 a San Miniato nella Sala del Bastione e si protrarrà nelle due domeniche successive.

La rassegna, patrocinata dal Comune di San Miniato e organizzata da Terzostudio prevede la programmazione di tre spettacoli per i ragazzi e i loro genitori, aspettando il Natale.

Arriveranno per stupirci e farci divertire Tre straordinari Maghi, i Re Maghi, che con i loro trucchi, le loro abilità di manipolazione, la cartomagia e altre gag comiche vi sorprenderanno.

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 17,00 e l’ingresso sarà consentito con il green pass e mascherina. Il biglietto di ingresso è di € 6,00 intero e di € 4 ridotto sotto i 12 anni.

E’ consigliata la prenotazione scrivendo a alice@terzostudio.it o chiamando il numero 0571 485078 o inviando un whatsapp al 347 3656244

Di seguito il programma completo della rassegna

Domenica 5 dicembre 2021/ore 17.00

Terzostudio presenta “Abracadabra”

L’originalità e la comicità dello spettacolo sta proprio nel creare un contrasto tra l’immagine seria e composta del grande mago e il modo di fare magia dell’artista, sempre vittima dei suoi stessi giochi. Ispirandosi alla gestualità del viso quasi assente, ma molto incisiva, di Buster Keaton,

“Abracadabra” è uno spettacolo dove sono contenuti vari numeri magici, eseguiti con un ritmo teatrale molto sostenuto.

dur. 50 min.

Domenica 12 dicembre 2021/ore 17.00

Terzostudio presenta “Magic Moments”

Uno spettacolo di street magic, nato con l’idea di stravolgere quello che per l’immaginario collettivo è il mago, togliergli ogni protezione e fargli avere un rapporto ravvicinato con il pubblico. Ogni gioco deve far sognare, deve illudere e stupire per essere stravolto dalle risa. La magia dell’impossibile mischiata alla comicità del gesto. Un mago poliedrico ed impertinente che rende tutto divertente. dur. 50 min.

Domenica 19 dicembre 2021/ore 17.00

Terzostudio presenta “Incontri ravvicinati con il mago”

Un viaggio nel mondo della magia ma senza Google maps. Salite a bordo e lasciatevi trasportare da un conducente non tanto lucido, ma che ci tiene a farvi divertire. Quindi venite preparati! Assisterete ad esperimenti di telepatia e strani giochi di prestigio, verranno svelati alcuni segreti magici e tante gag demenziali. dur. 50 min.

