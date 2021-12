Il montemurlese Jacopo Luchini trionfa in Coppa del Mondo nel banked slalom

Nuovi successi per l'atleta della nazionale paralimpica.

Il montemurlese Jacopo Luchini che ieri, 30 novembre, a Landgraaf nei Paesi Bassi si è imposto nella Coppa del Mondo di snowboard.

Jacopo Luchini ha scalato il gradino più alto del secondo banked slalom di Coppa del Mondo: 36”24 la sua discesa vincente ed ha beffato di un’inezia il francese Maxime Montaggioni (36”29).

Grande la soddisfazione del sindaco Simone Calamai e dell'assessore allo sport, Valentina Vespi: "Ancora una volta Jacopo dimostra la sua grande determinazione e capacità tecnica imponendosi in una competizione internazionale. Tutta Montemurlo fa il tifo per lui e lo aspettiamo a fine stagione per festeggiarlo".

Grande soddisfazione anche per il responsabile tecnico azzurro Igor Confortin: "Oggi ci siamo detti che non c’erano calcoli da fare e ho detto a Jacopo che se faceva una gara perfetta avrebbe vinto, senza pensare a nient’altro.Adesso, impacchettiamo tutto e si riparte. Bello vincere l’ultimo giorno e sono felicissimo".

Fonte: Ufficio Stampa