In una lite con un 35enne di origini marocchine, lo ha colpito al volto e a una mano ferendolo. Per questo un 44enne di origini egiziane è stato denunciato a Empoli, il reato è lesione personale aggravata. I carabinieri sono intervenuti alla stazione di Empoli nella serata di lunedì 29 novembre per sedare la lite. Il 44enne è stato fermato e denunciato, il 35enne è stato portato al pronto soccorso e ha ricevuto una prognosi di 21 giorni.