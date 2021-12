Massarella, nel weekend il Mercatino di Natale

Domenica 5 dicembre la Parrocchia Santa Maria di Massarella, all'interno del Villaggio di Babbo Natale, organizza il tradizionale mercatino di beneficenza in piazza XXIII Agosto per ricreare la vera atmosfera natalizia. Il mercatino si svolgerà dalle ore 9 alle 19 e all'interno saranno presenti stand con ceste e addobbi natalizi, biancheria realizzata a mano, prodotti di artigianato locale e molto altro. Presenti anche stand gastronomici con necci, castagne e bomboloni. Inoltre, dalle ore 15, previsto l'arrivo di Babbo Natale e dei suoi aiutanti per tutti i bambini. Si ricorda che l'iniziativa si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative anti Covid.