Musei universitari di Pisa, primi tre in graduatoria per i contributi della Regione

Tripletta importante per i musei di Ateneo nella graduatoria di merito con cui la Regione Toscana ha assegnato i contributi a 90 musei ed ecomusei di rilevanza regionale. Il risultato si rivela ancora più importante considerata la difficile situazione pandemica dello scorso anno che ha costretto i musei a chiudere al pubblico per un lungo periodo e a trasformare la propria offerta educativa e divulgativa in contenuti multimediali, liberamente accessibili da casa durante il lockdown.

Guida la graduatoria il Centro di Ateneo - Museo di Storia Naturale di Calci (con 58,663 punti), seguito dal Museo della Grafica (con 56,939 punti) e dall’Orto e Museo Botanico (con 55,999 punti). Nella valutazione sono stati presi in considerazione vari parametri, tra cui le dotazioni fisse dei musei, i servizi di accoglienza, il numero di visitatori, il numero di utenti on-line, le attività educative in presenza e on-line, gli eventi rivolti al pubblico in presenza e on-line e le attività di studio e ricerca.

«La nuova graduatoria della Regione Toscana per l’accesso ai contributi alla cultura è una conferma significativa del lavoro svolto dai musei dell’Ateneo – ha commentato il Rettore, Paolo Mancarella – Non solo il Centro di Ateneo - Museo di Storia Naturale si è confermato al primo posto per il terzo anno consecutivo, ma i Musei del Sistema Museale di Ateneo Museo della Grafica di Palazzo Lanfranchi e Orto e Museo Botanico, si sono classificati secondo e terzo, con il Museo della Grafica che ha addirittura scalato la classifica dal dodicesimo posto del 2020. In un momento come quello attuale, questa crescita è un segnale che ci fa guardare al futuro con ottimismo. Ci dice che i Musei dell’Ateneo pisano, tra le risorse culturali e turistiche più importanti di Pisa e del suo territorio, sono in ottima salute e che saranno tra i protagonisti della ripartenza cittadina. Di tutto ciò non posso che ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo successo, dal professor Damiano Marchi, direttore del Centro di Ateneo - Museo di Storia Naturale, alla professoressa Chiara Bodei, presidente del Sistema Museale di Ateneo e ai direttori dei due Musei del Sistema Museale, professor Lorenzo Peruzzi e professor Alessandro Tosi e, naturalmente, al personale e ai docenti che operano con tanta dedizione in ciascun museo».

Fonte: Università di Pisa