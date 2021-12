Natale a Certaldo, storie e laboratori alla biblioteca "Ciari"

C'è aria di Natale nelle sale della biblioteca comunale "Ciari" di Certaldo. Tante le iniziative al via per regalare ai più piccoli momenti magici aspettando le Festività, fra storie, racconti e l'immancabile letterina a Babbo Natale, direttamente nella struttura al civico 37 di Borgo Garibaldi.

Si comincia con "Una storia di Natale tutta per te": tutti i giovedì di dicembre, dalle 15.30 alle 18.30, i bibliotecari leggeranno storie di Natale ai bambini che visiteranno la biblioteca e che la richiederanno. Basterà pronunciare la parola magica "Babbo Natale". Non solo. Tutti i giorni, in biblioteca, saranno disponibili disegni da colorare e simpatici modelli per attività creative natalizie da fare a casa.

Martedì 14 dicembre 2021, spazio invece a "Pronto chi parla? Babbo Natale?": a partire dalle 17, via a un incontro di letture animate con l'autrice Luisa Carretti che ha scritto il racconto "Al telefono con babbo Natale", uno dei ventiquattro racconti contenuti nel libro "E' Natale anche se... Storie da leggere (con gli occhi o con le orecchie)" per sorridere, sognare e scoprire che il Natale è più bello se...

A seguire si terrà un divertente laboratorio natalizio con tutti i bambini, per costruire insieme la letterina di Babbo Natale. Chi l'avesse già scritta può portare la sua letterina, così da decorarla tutti insieme. La partecipazione, per bambini da 4 a 8 anni di età, è su prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la biblioteca comunale "Ciari", chiamando lo 0571 661252 o lo 0571 661253 oppure inviando una mail all'indirizzo biblioteca@comune.certaldo.fi.it.

Le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle normative nazionali anti-Covid e relative al Green Pass.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa