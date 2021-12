Natale di arte e ceramica, tanti eventi a Montelupo

Due grandi alberi monumentali decorati con manufatti in ceramica realizzati dalle aziende del territorio: rosso in piazza della Libertà, bianco in piazza dell’Unione Europea. Sono il simbolo di questo Natale 2021 e ben rendono l’idea del programma di iniziative proposto dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Fondazione Museo Montelupo, l’associazione Strada della Ceramica e i commercianti del Borgo degli Arlecchini.

Un Natale nel segno dell’arte e della ceramica.

Si parte venerdì 3 dicembre con l’accensione delle luminarie e l’inaugurazione dei nuovi decori degli alberi monumentali.

Un programma dalle tante anime: con mostre, mercati, incontri ed attività per bambini. Tutto da scoprire.

Il 3 dicembre è anche il momento ufficiale in cui viene inaugurata l’esposizione Cantieri Montelupo: Tritume, che rimarrà aperta fino al 9 gennaio.

Nell’estate 2021 si sono tenuti cantieri d’arte curati da Christian Caliandro che hanno messo a confronto diversi linguaggi; ha visto lavorare insieme designer provenienti da tutta Italia, gli artigiani montelupini e i partecipanti ai laboratori. Il tutto documentato dalla penna di scrittori e giornalisti. Ora una mostra ne restituisce gli esiti. Il concetto stesso di “cantiere” rimanda all’idea del processo, della costruzione passo dopo passo, della relazione.

Questo progetto che ha animato l’estate a Montelupo ed è stato curato da Christian Caliandro si fonda proprio su questi presupposti: ha visto dialogare designer e artisti, artigiani e scrittori per la creazione di un’opera d’arte originale.

Dal 4 dicembre si terranno visite alla Fornace del Museo e al Museo della Ceramica con accompagnatori speciali, per scoprire o rileggere gli spazi di lavoro della bottega e le collezioni del museo sotto il punto di vista speciale dei protagonisti della ceramica di Montelupo: Aglaia Viviani, Benedetta Falteri e Alessio Ferrari dialogheranno con dei “decani” della ceramica montelupina, Paolo Scardigli (Cucco), Eugenio Taccini e Lelio Rossi.

Da non perdere l’appuntamento con il Montelupo Ceramic Market che animerà il centro storico nel fine settimana dell’11 e 12 dicembre e nel quale sarà possibile acquistare pezzi unici realizzati dalle aziende della Strada della ceramica, così come per tutto il periodo di Natale in via XX Settembre rimarrà aperto il Temporary shop, nel quale sarà possibile acquistare gli oggetti che hanno decorato gli alberi di Natale nell’edizione 2020: una bella selezione di piatti e vasi che esprimono il meglio della produzione locale.

Il 10 dicembre il programma si arricchisce della presenza dell’orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, in concerto presso la chiesa di San Giovanni Evangelista (via Baccio da Montelupo), alle 21.15: un quartetto d’archi e una solista propongono un repertorio di musica sacra. (Ingresso gratuito).

Due gli appuntamenti curati dai commercianti del ccn “Il Borgo degli Arlecchini”, un mercatino della solidarietà e dell’associazionismo l’8 dicembre in centro storico e una giornata dedicata a giochi e musica il 19 dicembre.

Infine da non perdere tutte le attività e i laboratori dedicati ai più piccoli, tutte le domeniche la Fornace del Museo ospiterà laboratori condotti dai maestri ceramisti.

«Montelupo è ceramica, è arte. Sono queste le caratteristiche che ci contraddistinguono, il motivo per cui un visitatore dovrebbe venire qui e non andare altrove. Sono il nostro plus sul quale negli ultimi anni abbiamo puntato sempre più. Le nostre aziende della ceramica sono disponibili e sempre pronte a collaborare per valorizzare la città. Gli alberi decorati in ceramica sono un unicum che non ha uguale e da soli meritano una visita. Da qui è poi possibile partire alla scoperta delle tante cose che ha da offrire la città e il suo centro storico, con i negozi che rimarranno aperti nei fine settimana di dicembre. Crediamo che anche le feste di Natale siano un momento per fare cultura ed ecco che il concerto del Maggio Musicale è il completamento ideale al nostro programma. Un programma in continuo movimento che di giorno in giorno si arricchisce di nuove idee e suggestioni che arrivano anche dalle associazioni del territorio», afferma l’assessore alla cultura Aglaia Viviani.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa